Espana agencias

El secretario de Energía de EEUU dice que la fragilidad energética europea es inaceptable

Guardar

Toronto (Canadá), 31 oct (EFECOM).- El secretario de Energía de Estaos Unidos, Chris Wright, afirmó este viernes en Toronto durante la reunión de ministros de Energía del G7 que "la frágil situación energética de Europa es inaceptable" y que la energía es el sector más importante de cualquier economía.

Wright, en una rueda de prensa al inicio de la segunda y última jornada de la reunión a la que también asisten representantes de la Comisión Europea (CE), también criticó las políticas de lucha contra el cambio climático por sus efectos sobre el sector energético y defendió la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Necesitamos dejar de rezar al dios del cambio climático que justifica la destrucción de nuestros sistemas de energía, empujan al alza los precios y asustan a los niños. Nuestros diálogos han sido honestos y basados en los puntos de vista sobre la energía y el cambio climático. Y acertando en los dos, podemos llevar prosperidad y paz a todos los países del mundo", consideró. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Empresas de eurozona consideran aún negativo el impacto del acuerdo arancelario con EE.UU.

Infobae

Telefónica cae 2,20 % en bolsa ante la posible recorte de dividendo, según analistas

Infobae

Hacienda sacará a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales cuando se firme el acuerdo

Infobae

El TS ve "irrelevante" preguntar a Transportes cuántos folios usó Ábalos porque no excluye que hablara así de dinero

El TS ve "irrelevante" preguntar

Albares reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos y ve justo enmendarlo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a Mapfre

La Justicia condena a Mapfre a pagar 5.475 euros por negar sin pruebas un robo de coche a uno de sus clientes

España reconoce el “dolor e injusticia” causados a los pueblos mexicanos: “Es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla”

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

ECONOMÍA

Unicaja descarta llevar a cabo

Unicaja descarta llevar a cabo fusiones y adquisiciones: “No están en nuestro mapa”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

La tarifa de la luz en España para este sábado

Sergio Menéndez, carpintero de 28 años: “Los jóvenes prefieren empleos menos físicos y exigentes, pero es una lástima, porque esta profesión está bien pagada”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo