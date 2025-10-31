Espana agencias

El PSOE defiende que ha actuado de modo "escrupulosamente legal" y aportará toda la documentación que pida la Audiencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE defiende que su comportamiento es "escrupulosamente legal" y asegura que seguirá colaborando con la Justicia y aportando toda la nueva documentación que se le requiera, después de que el Tribunal Supremo haya instado a la Audiencia Nacional a investigar los pagos en efectivo realizados desde Ferraz al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su ayudante Koldo García.

El magistrado del Supremo a cargo de la investigación, Leopoldo Puente, considera que pudo existir blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos, pero el PSOE subraya que no ha incurrido en ningún comportamiento "que pueda ser considerado irregular, y mucho menos delictivo", según ha informado el partido.

En ese sentido aseguran que la conducta del PSOE siempre ha sido de "máxima colaboración con la Justicia" y "así seguirá siendo". "Siempre a disposición de los Tribunales facilitando todo lo necesario para demostrar, con total claridad, que se está actuando conforme a la ley en cada paso", señalan en un comunicado.

El PSOE considera que ya lo ha demostrado aportando la documentación requerida hasta el momento por el Tribunal Supremo y adelantan que ahora actuarán del mismo modo "con cualquier nueva documentación que se nos requiera".

SIN DESCUADRES NI GASTOS NO ANOTADOS

Así, asegura que están dispuestos a facilitar todos los datos necesarios para acreditar que cada liquidación de gastos está "debidamente justificada y responde una documentación cierta".

Asimismo señala que aportarán la documentación bancaria que a su juicio demuestra que todo el dinero en metálico utilizado procede de la cuenta bancaria del PSOE. "Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas", defienden.

El magistrado Puente pidió a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE porque esta actividad no está "inescindiblemente vinculada" a la investigación que está llevando a cabo.

No obstante, considera que se debe investigar si hubo blanqueo de capitales y señala que en el PSOE no se comprobaba, antes de realizar el pago en metálico, si la persona que presentaba los tickets o facturas era quien había realizado previamente los gastos o pudiera tratarse de un familiar o un amigo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El rey resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica

Infobae

Gamarra (PP) dice a Sánchez que sus "evasivas" en el Senado no le servirán ante un juez

Infobae

Néstor Bayona dirigirá en el Palau de la Música el estreno español de una obra de Ravel

Infobae

El PP cree que la decisión del juez del Supremo demuestra que Sánchez mintió en el Senado

Infobae

Sergio Francisco: "Un derbi hay que jugarlo con corazón y fútbol"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI afirma

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo: sospecha de blanqueo y financiación irregular

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

La tarifa de la luz en España para este sábado

Sergio Menéndez, carpintero de 28 años: “Los jóvenes prefieren empleos menos físicos y exigentes, pero es una lástima, porque esta profesión está bien pagada”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo