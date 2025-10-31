Espana agencias

El PS francés exige más impuestos a los ricos para no tumbar al Gobierno en un día clave

París, 31 oct (EFECOM).- El primer secretario del Partido Socialista francés (PS), Olivier Faure, reiteró este viernes su amenaza de tumbar al Gobierno si el primer ministro, Sébastien Lecornu, no propone más impuestos a los multimillonarios y a las grandes empresas, una vez que asume que no saldrá adelante la 'tasa Zucman'.

En una entrevista al canal BFMTV unos minutos antes del inicio de un debate presupuestario clave en la Asamblea Nacional, Faure insistió en que como ni Lecornu tiene mayoría para aprobar los presupuestos ni tampoco la izquierda, "hay que encontrar un compromiso".

Reconoció que esta semana en la Asamblea Nacional "muchas cosas han avanzado" con la aprobación de un aumento de los impuestos a las grandes empresas y un incremento de la fiscalidad a las grandes tecnológicas, pero advirtió de que eso no es suficiente y que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá".

Este viernes los diputados discuten en particular una imposición a los grandes patrimonios, una cuestión centrada en la propuesta de la izquierda de la llamada 'tasa Zucman' que prevé un gravamen del 2 % sobre el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.

El líder socialista reconoció que esa propuesta no tiene apenas ninguna posibilidad de ser adoptada, pero hizo hincapié en que Lecornu, que va a estar presente en el debate teniendo en cuenta lo que se juega, tiene que presentar alternativas que permitan recaudar una cantidad equivalente y que salga de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

"Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios".

Preguntado sobre el riesgo que han dejado caer algunos grandes empresarios en Francia de que se instalarían en el extranjero si saliera adelante una fiscalidad como la de la 'tasa Zucman', les pidió "un poco más de patriotismo" e hizo notar que las 500 grandes fortunas del país han conseguido duplicar su patrimonio en ocho años.

Los socialistas, que son cruciales para que el Ejecutivo de Lecornu no caiga en una moción de censura, han advertido desde que fue designado primer ministro en septiembre que decidirán su suerte sobre todo en función de los presupuestos, que deben aprobarse de aquí a finales de año. EFECOM

