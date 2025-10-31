El presidente del Ourense CF quiere al Celta en la siguiente eliminatoria

Ourense, 31 oct (EFE).- Al presidente del Ourense CF, Cándido Díaz, le gustaría enfrentarse al Celta en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, a la que su equipo llega tras doblegar a otro equipo de LaLiga, el Real Oviedo.

“Me gustaría que nos tocase el Celta, un equipo gallego, un histórico del fútbol español. Sería, además, un rival muy apetitoso para los aficionados porque en Ourense también hay muchos seguidores celestes”, manifestó a EFE el dirigente gallego.

Cándido Díaz está convencido de que el triunfo ante el Oviedo supondrá “una inyección de moral” para su equipo, colista del grupo I de Primera Federación.

“El cuerpo técnico y los jugadores están haciendo un gran esfuerzo. Llevamos 17 partidos jugadores, es una barbaridad. Pero en el club no tenemos ninguna duda de que vamos a sacar esto adelante”, indicó el presidente del Ourense, quien recordó que cuenta con “uno de los presupuestos más bajos” de la categoría. EFE

dmg/og