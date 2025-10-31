El PP propone impedir al Gobierno reasignar recursos presupuestarios entre ministerios

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El PP va a presentar una iniciativa con la que pretende impedir al Gobierno reasignar, de manera discrecional, los recursos presupuestarios inicialmente previstos para un ministerio a otro distinto, según ha informado este viernes el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal.

En un vídeo remitido a los medios de comunicación, Nadal ha explicado que esta medida, que formará parte de un paquete de regeneración democrática, pretende limitar el "albedrío" del Gobierno en esta materia que, junto a otras prácticas, "está minando la credibilidad de nuestras instituciones".

Nadal asegura que el Gobierno está "bloqueado" y que, tras la decisión de Junts de romper la relación con el PSOE, "es imposible que se aprueben los presupuestos" para el próximo año, lo que conduciría a la tercera prórroga presupuestaria consecutiva.

En ese sentido, subraya que el Gobierno ha incumplido a lo largo de toda la legislatura el mandato constitucional de enviar los presupuestos a las Cortes antes del 30 de septiembre, una situación que "no tiene parangón ninguno" y que ha llevado a que continúen vigentes las cuentas de 2023.

En este contexto, el Gobierno trabaja gracias a "un instrumento marcadamente irregular", que es la posibilidad de que el Consejo de Ministros modifique las acciones presupuestarias para que los fondos que correspondían a una sección o ministerio en el presupuesto original se puedan destinar a otra en la prórroga.

Esta forma de trabajar es contraria a la Ley General Presupuestaria y "a cualquier práctica de control parlamentario en cualquier democracia debe terminar de forma inmediata", denuncia, por lo que el PP ha decidido presentar una iniciativa para impedirla. EFECOM