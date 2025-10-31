Espana agencias

El PP dice que la investigación ordenada por el Supremo "aterriza la financiación irregular en la puerta de Ferraz"

Por Newsroom Infobae

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que nuevo auto del magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo', pidiendo que la Audiencia Nacional investigue los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, "aterriza la financiación irregular en la puerta de Ferraz".

"Hasta ahora la financiación irregular sobrevolaba al Partido Socialista, pero hoy el juez la aterriza directamente en la sede del PSOE", ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso.

Según Muñoz, el auto judicial deja claro que esta formación política "no ha sido capaz de acreditar ni el origen ni el destino de los fondos con los que ha estado trabajando". "El juez dice que el PSOE no acredita de dónde sale su dinero, ni a quién paga, ni cómo lo hace", ha subrayado.

"EL JUEZ VE UN CAOS ABSOLUTO EN LOS PAGOS"

La portavoz 'popular' ha explicado que el juez aprecia "un caos absoluto y un descontrol total" en los pagos del PSOE a sus cargos públicos, ya que "nadie controlaba las facturas ni quién recibía el dinero". "El propio gerente del PSOE admitió que si los gastos venían firmados por Ábalos, nadie los comprobaba, porque por encima de él no había nadie", ha apuntado.

Muñoz ha señalado que el magistrado considera "muy extraño" que Koldo García, una persona ajena a la organización y sin cargo orgánico --ha recalcado--, fuese quien recogiera dinero en metálico y lo repartiese "sin que nadie acreditara a quién se entregaba".

La dirigente del PP ha destacado que el auto "es muy contundente" y que el propio magistrado "apunta literalmente al blanqueo". También ha declarado que el juez no entiende por qué el PSOE pagaba liquidaciones en metálico" ni "por qué contrataba servicios para disponer de efectivo en su sede, cuando podía hacerlo por transferencia".

"EXPLICA POR QUÉ SÁNCHEZ MINTIÓ O NO EXPLICÓ"

Igualmente, Muñoz ha vinculado la actitud esquiva ante algunas preguntas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, con estas revelaciones: "Esto explica por qué Sánchez mintió o no quiso dar explicaciones. Ahora sabemos que no estaba preparando su defensa política, sino su defensa judicial".

"Lo lógico sería que, sabiendo que se le iba a preguntar si había cobrado pagos en efectivo, Sánchez hubiese preparado su documentación y la hubiese mostrado. Pero no pudo hacerlo porque no puede acreditar nada", ha insistido.

Por último, la portavoz del PP ha acusado al Partido Socialista de "atacar" a periodistas, "negar lo evidente" y "manipular" informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Veremos al señor Bolaños --en alusión al ministro de Justicia-- intentar decir que el juez acredita que todo está perfectamente, pero la realidad es que el auto refleja un descontrol absoluto en la financiación del PSOE", ha concluido.

