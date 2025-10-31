Espana agencias

El PP cree que la decisión del juez del Supremo demuestra que Sánchez mintió en el Senado

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este viernes que la decisión del juez del Tribunal Supremo (TS) de pedirle a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo por parte del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García demuestra que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mintió en su declaración del jueves en el Senado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha dicho que la petición del juez explica por qué Sánchez "mintió" o "no quiso dar explicaciones" a muchas de las preguntas que se hicieron en la comisión de investigación del caso Koldo a la que acudió el jueves citado por el PP.

El juez del TS Leopoldo Puente ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue "las incógnitas" existentes sobre los pagos en efectivo por parte del PSOE al exministro y a su asesor y esclarecer así si éstos pudieron utilizar los mismos para blanquear un dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Según Muñoz, hasta ahora la financiación irregular "sobrevolaba" al Partido Socialista y esta decisión del juez "aterriza esa financiación irregular en la puerta de Ferraz".

El 24 de octubre, ha recordado Muñoz, el PSOE mandó información al Tribunal Supremo para acreditar los gastos, pero el auto este viernes "deja claro que no han acreditado nada".

Esto demuestra, a su juicio, que Sánchez en el interrogatorio "tenía silencios porque está preparando no su defensa ante la comisión de investigación, sino su defensa judicial". EFE

