El Nikkei se dispara un 2,12 % y supera por primera vez los 52.000 puntos por tecnológicas

Tokio, 31 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,12 % este viernes y cerró por encima de los 52.000 puntos por primera vez, aupado por las tecnológicas tras los robustos resultados financieros de gigantes de la industria.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.085,73 puntos, hasta quedar en un renovado récord de 52.411,34 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 0,94 % o 31,04 puntos, hasta situarse en 3.331,83 unidades. EFECOM