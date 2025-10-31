El MoraBanc, con muchas dudas, buscará repetir la proeza del curso pasado en Gran Canaria

Andorra La Vella, 31 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, con muchas dudas a su alrededor después de un inicio bastante complicado con una victoria y tres derrotas, buscará el sábado (20 horas) repetir la proeza del curso pasado en Gran Canaria para coger oxígeno.

El equipo dirigido por el experimentado Joan Plaza se enfrenta a un rival que ya superó la temporada pasada con el técnico barcelonés en el banquillo. Los del Principado vencieron, el 9 de febrero, por 94-106 con dos jugadores que ya no están en la plantilla y que destacaron bastante como Jerrick Harding con 24 puntos y los 19 de Sekou Doumbouya. Por parte de los de Jaka Lakovic, el mejor fue Nico Brussino, con 22 puntos.

Los andorranos llegan al partido después de perder en la pista del Surne Bilbao Basket dando una imagen bastante pobre a todos los niveles. Nuevamente, se dejaron ir a partir del segundo cuarto y reaccionaron, con todo en contra, en el último cuarto para maquillar el marcador. De hecho, los de Joan Plaza sólo han ganado este curso al Bàsquet Girona y necesitaron un triple milagroso de Rafa Luz de pista a pista y dos prórrogas.

Tampoco anda muy fino el Dreamland Gran Canaria. Los de Jaka Lakovic están con el mismo balance que los de Joan Plaza con una victoria contra el BAXI Manresa en el Nou Congost y derrotas contra Real Madrid, Unicaja Málaga y Bàsquet Girona. Por tanto, los canarios también necesitan recuperar sensaciones en un inicio que también ha dejado algunas dudas, especialmente, en la competición doméstica.

Joan Plaza dispone de toda la plantilla y tendrá que dejar un jugador fuera de la convocatoria. En los últimos partidos, el base y capitán Ferran Bassas no ha contado para nada para el técnico. Y eso que para el base será un partido especial ya que se podrá enfrentar a uno de sus ex-equipos.

En Gran Canaria, el MoraBanc ha conseguido ganar dos partidos de cuatro disputados. El primero fue el 21 de noviembre del 2020 con Ibon Navarro en el banquillo y un triunfo por 62-79 contra los de Porfi Fisac.

Será un encuentro de necesidades y con el objetivo del MoraBanc de competir y no repetir lo sucedido en Murcia contra el UCAM dónde perdió de 31 y contra La Laguna Tenerife en el Pabellón Toni Martí dónde acabó con un -32. Además contra el Surne Bilbao Basket también dejo una imagen preocupante.

