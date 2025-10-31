El IBEX cae un 0,19 % y juega a ganar y perder los 16.000 puntos penalizado por Indra

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Bolsa española cae este mediodía un 0,19 % y juega a ganar y perder constantemente el nivel de los 16.000 puntos, penalizada por Indra, que se deja el 4 %, y frenada en las pérdidas por Puig, que sube cerca del 9 %; y tras conocerse que la inflación en la eurozona se redujo una décima en octubre, hasta el 2,1 %.

A las 12:00 horas del mediodía, el IBEX 35 resta 22,7 puntos, el 0,19 %, y se sitúa en 16.017 enteros. En lo que va de año, el IBEX gana un 38,14 %.

El IBEX se ve lastrado en la sesión por la caída de Indra, la mayor de la Bolsa española, con el 4,07 % después de que ayer anunciara una inversión de 50 millones de euros en Kansas (EE. UU.) en los próximos dos años; mientras que frena su caída gracias a la subida de Puig, del 8,96 %, tras anunciar ayer jueves unas ventas netas hasta septiembre de 3.596 millones de euros en términos reportados, un 4,9 % más.

Tras la caída de Indra, se sitúa Telefónica, con pérdidas del 2,53 % ante el posible recorte de su dividendo como parte de su nuevo plan estratégico que presentará la próxima semana, según ha señalado a EFE el analista de Mercados Manuel Pinto, y ha avanzado Bloomberg.

Mapfre, tras presentar resultados con los que obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 26,8 % más, es el tercer valor que más cae del IBEX, el 2,13 %; y le sigue Acerinox, con el 2,09 %, tras registrar un beneficio neto de 7 millones en los nueve primeros meses del año, un 96 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el continuo, Ercros sube un 25,05 % después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya autorizado en segunda fase y con compromisos la opa no solicitada lanzada por la portuguesa Bondalti Chemicals.

En Europa, salvo Milán que sube un 0,54 %, las restantes bolsas cotizan a la baja, registrando la mayor caída Londres, con el 0,52 %; seguida de Fráncfort, con el 0,36 %; y París, con el 0,22 %; mientras que el Euro Stoxx50 también se deja el 0,26 %.

En Asia, tras los acuerdos comerciales alcanzados entre EE. UU. y China sobre reducción de ciertos aranceles y un aumento en las compras de soja estadounidense, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 2,12 % este viernes y cerró por encima de los 52.000 puntos por primera vez, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,81 %, el parqué de Shenzhen se dejó el 1,14 % y el Hang Seng bajó un 1,43 %.

A falta de un día para que se cumpla un mes del cierre del Gobierno Federal de EE. UU., los futuros de Wall Street avanzan subidas que son del 1,26 % para el Nasdaq; del 0,69 % para el S&P 500; y del 0,05 % para el Dow Jones de Industriales.

El euro se muestra estable y se cambia a 1,157 dólares, mientras que el oro cae un 0,83 %; hasta los 4.005 dólares la onza.

El crudo Brent, de referencia en Europa, cede el 0,23 %, hasta los 64,85 dólares el barril, y el Texas de EE. UU., baja un 0,33 %, hasta los 60,37 dólares.

El bitcóin sube el 1,91 %, hasta los 109.559,1 dólares. EFECOM

(Foto) (Vídeo)