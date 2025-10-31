El Hang Seng cae un 1,4 % ante el renovado temor a la deflación en China

Shanghái (China), 31 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,43 % después de que unos datos peores de lo esperado sobre el sector manufacturero reavivasen los temores a la deflación en China.

El selectivo cedió 376,04 puntos hasta los 25.906,65, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó in 1,91 %.

Los descensos más acusados fueron los del mayor fabricante chino de semiconductores, SMIC (-5,3 %), y el productor de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar (-5,04 %).

También fue una mala sesión para los dos principales valores del parqué por peso de cotización, los gigantes digitales Tencent (-3,38 %) y Alibaba (-4,07 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la farmacéutica Hansoh Pharmaceutical (+4,21 %) o la aseguradora AIA (+3,07 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 257.610 millones de dólares de Hong Kong (33.158 millones de dólares, 28.661 millones de euros). EFE