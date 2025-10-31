El Gobierno concederá de inmediato la nacionalidad española a 170 descendientes de brigadistas internacionales

El próximo Consejo de Ministros que se celebrará el martes 4 de noviembre concederá la nacionalidad española a los 170 descendientes de brigadistas internacionales durante la Guerra Civil (1936-1939) que lo han solicitado, según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo toma esta decisión según lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, ha indicado Sánchez en un acto de homenaje a víctimas del franquismo este viernes en el Auditorio Nacional de Madrid. "Para la España libre y democrática que somos será un honor poder llamarles compatriotas", ha indicado.

"Al reconocerles este derecho yo creo que no solo estamos cultivando la Memoria Democrática sino que estamos apelando a la defensa misma de la democracia en un tiempo de amenaza y de involución en todo el mundo", ha señalado.

Sánchez también ha hecho referencia a otras dos medidas, la aceleración del procedimiento para "instar judicialmente a la disolución de la Fundación Francisco Franco", adelantada por el Ministerio de Cultura.

También ha recordado que antes de que termine el mes de noviembre aprobarán en el Consejo de Ministros el real decreto que regula el catálogo de símbolos y de elementos "contrarios a la Memoria Democrática"

"Para que sean retirados de una vez por todas de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Sin excusas y sin demoras", ha subrayado. Estas iniciativas componen una "triple tarea" que el Ejecutivo asume con las víctimas, ha señalado.