Espana agencias

El Girona, a ratificar el punto de inflexión con un triunfo de prestigio ante el Unicaja

Por Newsroom Infobae

Guardar

Girona, 31 oct (EFE).- El Bàsquet Girona, decimoquinto clasificado de la Liga Endesa con un balance de tres victorias y una derrota, visita este sábado (19.00 horas) la complicada pista del Unicaja (8º, 2/2) con el reto de confirmar que la victoria ante el Dreamland Gran Canaria fue un punto de inflexión.

El equipo de Moncho Fernández dio un paso adelante al conquistar el primer triunfo de la temporada, después de abrir el curso con tres derrotas contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79), el UCAM Murcia (71-93) y MoraBanc Andorra (115-113).

Las sensaciones eran malas y el calendario (Gran Canaria, Unicaja y Barça) alimentaba más si cabe la preocupación y la inquietud de la afición de Fontajau, pero el Girona dio un golpe sobre la mesa y consiguió un triunfo balsámico contra el equipo canario.

El cuadro catalán fue por delante en el electrónico más de 32 minutos y supo sufrir en los momentos de debilidad para amarrar la primera alegría, demostrando la fortaleza anímica y mental que el técnico Moncho Fernández había echado de menos en las primeras jornadas.

Tras sumar el primer triunfo de la temporada, el Girona está ahora empatado a un triunfo con el San Pablo Burgos (12º), el Baxi Manresa (13º), el Gran Canaria, el Río Breogán (16º) y el Andorra, 17º y ya en descenso junto al Coviran Granada (18º, 0/4).

El cuadro granadino será el siguiente rival después de esta serie de partidos tan complicada, pero antes el equipo de Moncho quiere intentar sumar alguna victoria en los encuentros contra el Unicaja y el Barça.

El Girona ya ganó al conjunto de Málaga en su último duelo, el 25 de enero por 91-85, con una buena actuación de Maxi Fjellerup.

El escolta argentino, fundamental en la permanencia de la temporada pasada, reapareció en la victoria contra el Gran Canaria, pero vuelve a ser baja porque ha recaído de sus problemas en el tobillo.

Moncho Fernández recupera al ala-pívot lituano Mindaugas Susinskas después de perderse el último encuentro por lesión. EFE

asm/vmc/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Exconsellera Pradas asegura que mantuvo informado a Mazón sobre el envío del Es_Alert

Infobae

La Audiencia avala analizar llamadas de la asesora de Begoña Gómez salvo las de Air Europa

Infobae

Detenido en Albacete un hombre por estafar, entre otros, a cuatro vendedores de la ONCE

Infobae

Tres detenidos en Cuenca por irregularidades en una empresa de saltos de paracaidismo

Infobae

Abarca Sports dice que los controles a Lazkano en su etapa en el Movistar fueron negativos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar por la

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

DEPORTES

Sara Duque, la abogada e

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”