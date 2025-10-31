El Girona, a ratificar el punto de inflexión con un triunfo de prestigio ante el Unicaja

Girona, 31 oct (EFE).- El Bàsquet Girona, decimoquinto clasificado de la Liga Endesa con un balance de tres victorias y una derrota, visita este sábado (19.00 horas) la complicada pista del Unicaja (8º, 2/2) con el reto de confirmar que la victoria ante el Dreamland Gran Canaria fue un punto de inflexión.

El equipo de Moncho Fernández dio un paso adelante al conquistar el primer triunfo de la temporada, después de abrir el curso con tres derrotas contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79), el UCAM Murcia (71-93) y MoraBanc Andorra (115-113).

Las sensaciones eran malas y el calendario (Gran Canaria, Unicaja y Barça) alimentaba más si cabe la preocupación y la inquietud de la afición de Fontajau, pero el Girona dio un golpe sobre la mesa y consiguió un triunfo balsámico contra el equipo canario.

El cuadro catalán fue por delante en el electrónico más de 32 minutos y supo sufrir en los momentos de debilidad para amarrar la primera alegría, demostrando la fortaleza anímica y mental que el técnico Moncho Fernández había echado de menos en las primeras jornadas.

Tras sumar el primer triunfo de la temporada, el Girona está ahora empatado a un triunfo con el San Pablo Burgos (12º), el Baxi Manresa (13º), el Gran Canaria, el Río Breogán (16º) y el Andorra, 17º y ya en descenso junto al Coviran Granada (18º, 0/4).

El cuadro granadino será el siguiente rival después de esta serie de partidos tan complicada, pero antes el equipo de Moncho quiere intentar sumar alguna victoria en los encuentros contra el Unicaja y el Barça.

El Girona ya ganó al conjunto de Málaga en su último duelo, el 25 de enero por 91-85, con una buena actuación de Maxi Fjellerup.

El escolta argentino, fundamental en la permanencia de la temporada pasada, reapareció en la victoria contra el Gran Canaria, pero vuelve a ser baja porque ha recaído de sus problemas en el tobillo.

Moncho Fernández recupera al ala-pívot lituano Mindaugas Susinskas después de perderse el último encuentro por lesión. EFE

asm/vmc/og