El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Madrid, 31 oct (EFE).- La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales 30 años de prisión para un acusado de matar de seis cuchilladas el 3 de julio de 2023 a una tendera en la madrileña plaza de Tirso de Molina, en pleno centro de la capital, para robarla.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el lunes próximo el juicio por esta causa, que se celebrará con jurado y en el que también se sentará en el banquillo una mujer que acudió a la tienda con el agresor y para quien el Ministerio Público solicita tres años de cárcel como presunta encubridora.

En su escrito de acusación el Ministerio Fiscal relata que ambos acusados, J.M.S., de 60 años, y E.G.S.R., de 58, acudieron sobre la una y cuarto de la tarde de la fecha referida a la tienda de ropa situada en el número 4 de la plaza de Tirso de Molina.

Añade que una vez en su interior entablaron una conversación con la tendera, M.C.O.N., que tenía 63 años, y en un momento en el que esta se encontraba de espaldas el acusado J.M.S. sacó un cuchillo de un bolsillo de su pantalón y se abalanzó sobre ella.

En ese momento E.G.S.R. salió del establecimiento sin que conste que participara en los hechos cometidos dentro de la tienda ni que en ese momento tuviera conocimiento de las intenciones del acusado.

J.M.S. obligó a M.C.O.N. a abrir la caja registradora mientras le exhibía el arma y extrajo en torno a 200 euros además de coger el teléfono móvil de la víctima.

A continuación se produjo un forcejeo entre ambos durante el cual J.M.S. agredió a M.C.O.N. con el cuchillo, que atravesó el corazón de la mujer, y para aumentar su sufrimiento se lo clavó en otras cinco ocasiones, lo que provocó su muerte instantes después.

Ambos acusados acudieron juntos al domicilio de E.G.S.R., situado en una habitación de un hotel de la calle de Relatores de Madrid, donde guardaron el teléfono móvil sustraído a la víctima tras haber narrado J.M.S. lo sucedido a la otra procesada, siempre según el relato de la Fiscalía.

Al día siguiente fueron detenidos y los agentes encontraron en poder de J.M.S. 110 euros procedentes del robo y recuperaron en la habitación del hotel el teléfono móvil sustraído.

El fiscal acusa a J.M.S., que permanece en prisión provisional desde que fue arrestado, de los delitos de asesinato y de robo con violencia y a E.G.S.R. de encubrimiento.

Además de las penas de prisión reclama que J.M.S. indemnice con 120.000 euros al marido de la víctima, de 69 años, y en 80.000 a cada uno de sus dos hijos, de 33 y 35. EFE