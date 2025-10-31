El desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en septiembre

Tokio, 31 oct (EFECOM).- El índice de desempleo en Japón se mantuvo en el 2,6 % en septiembre, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

Según los datos publicados por el Ministerio japonés del Interior y Comunicaciones, el número de desempleados en Japón en el noveno mes del año fue de 1,84 millones, lo que supone un incremento de 20.000 personas con respecto al mes previo y de 110.000 personas o del 6,3 % en términos interanuales.

El número de personas con trabajo en el país asiático aumentó en septiembre a 68,63 millones, 280.000 individuos más que un mes antes y 490.000 más que en el mismo mes de 2024, o un aumento del 0,72 % interanual.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada cien personas en busca de empleo en Japón fue de 120.

Este dato pone de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la tercera economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con la escasez de mano de obra. EFECOM