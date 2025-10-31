El Casademont examina su potencial ante el invicto Spar Girona

Zaragoza, 31 oct (EFE).- El Casademont Zaragoza examinará este sábado en el pabellón Príncipe Felipe su potencial ante el líder invicto de la Liga Femenina, el Spar Girona, en el partido que enfrentará a los dos primeros clasificados de la competición.

A la quinta jornada de la competición de la regularidad, las zaragozanas llegan con una victoria menos que las catalanas, tras su derrota ante el Lointek Gernika Bizkaia en la tercera fecha, y con ganas de resarcirse de la derrota en casa el pasado miércoles en la Euroliga, en la que han perdido sus dos partidos como locales, ante el Basket Landes.

El conjunto de Carlos Cantero todavía no ha encontrado en su juego el punto de regularidad necesario para no dejar escapar algunas victorias que como ha dicho en varias ocasiones pueden terminar echando en falta cuando acabe la primera fase.

Así, las mañas han combinado actuaciones estelares con algunos momentos de duda que le han llevado a perder varios encuentros y en alguno, como en la ida de la previa de la Euroliga ante el Zabiny Brno, las puso contra las cuerdas.

Las rojillas han demostrado ser capaces de lo mejor y de lo peor y ante las gerundenses dispondrán de una buena oportunidad de aquilatar su nivel en el inicio de una temporada en la que parten con las más altas aspiraciones en todas las competiciones en las que están inmersas, y en la que comenzaron con buen pie ganando la Supercopa.

Salvo los pequeños problemas físicos habituales de estar inmersos en dos competiciones, el técnico madrileño podrá contar con todas sus jugadoras para igualar en lo alto de la clasificación a un Spar Girona que todavía no ha hincado la rodilla ante ninguno de sus adversarios.

Las gerundenses, con la dirección de Roberto Íñiguez de Heredia, han comenzado la temporada 2025-2026 de manera inmaculada con pleno de victorias tanto en la competición liguera nacional como en la máxima competición europea, la Euroliga donde ya tienen asegurado su pase para la siguiente ronda. Suman ocho victorias consecutivas y a la capital aragonesa llegarán con la intención de mantener su racha.

Las rojillas deberán firmar una de sus actuaciones estelares para superar a un rival que se está mostrando muy efectivo ante el aro contrario y que de los ocho partidos que ha ganado en seis ha estado por encima de los 80 puntos, además de mostrar una gran firmeza defensiva. Tanto en la Liga como en la Euroliga han desarbolado a sus rivales hasta en seis ocasiones con victorias por más de veinte puntos.

Hasta ahora, el Joventut es el único equipo que ha resistido el empuje de las gerundenses y, aunque terminó doblando la rodilla, acabó perdiendo por solo siete puntos (64-71).

El partido entre Casademont Zaragoza y Spar Girona se disputará en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa este sábado a las 19 horas con arbitraje de Leandro Nicolás Lezcano, Rodrigo Palanca y María de los Ángeles García Crespo. EFE