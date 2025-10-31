El Cádiz afirma que su salida a bolsa en el índice Nasdaq le sitúa en una posición “única”

Cádiz, 31 oct (EFE).- El vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, aseguró este viernes que el club andaluz se encuentra en una posición “única” con la salida a bolsa de su filial Nomadar para “aprovechar la convergencia” entre el deporte global, la salud, el entretenimiento y el turismo.

El presidente de la entidad gaditana, Manuel Vizcaíno, participó en Nueva York junto a Contreras en el habitual toque de campana de apertura en el Market Site de Nasdaq, índice bursátil estadounidense.

Nomadar Corp., filial tecnológica del Cádiz CF con sede en los Estados Unidos, comenzó a cotizar este viernes en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo bursátil Noma.

El Cádiz destacó en un comunicado que la cotización de Nomadar en Nasdaq marca un hito significativo en la misión de la compañía de construir un ecosistema conectado en el que confluyan el rendimiento deportivo, la interacción con los aficionados, el bienestar y los viajes de negocio y ocio.

A través de alianzas estratégicas, programas propios y proyectos como el futuro desarrollo inmobiliario Sportech City, Nomadar busca redefinir la forma en la que las personas se conectan y experimentan el deporte, la salud y la cultura a escala global.

Rafael Contreras definió esta actuación como el “brazo de innovación” del Cádiz y añadió que los sectores que confluyen en el proyecto representan, en conjunto, “más de un billón de dólares” en oportunidades de mercado.

Nomadar impulsa un proyecto inmobiliario denominado Sportech City, centro de eventos multifuncional de aproximadamente 110.000 metros cuadrados ubicado en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María y cuya construcción está prevista que comience a finales de 2026.

El plan maestro de Sportech City prevé albergar competiciones deportivas internacionales, espectáculos culturales, congresos y eventos corporativos, y su pieza central será un pabellón multifuncional de 45.000 metros cuadrados con capacidad para hasta 40.000 espectadores.

El complejo también incluirá unos 20.000 metros cuadrados de espacios comerciales y una zona gastronómica de 3.000 más con restaurantes, un hotel de lujo, clínica deportiva, gimnasio y 'spa'.

