El 8,2 % de los usuarios de IA pagan por su uso, según recoge por primera vez la CNMC

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El 8,2 % de los individuos que usan habitualmente Inteligencia Artificial pagó por ello, según el Panel de Hogares del segundo trimestre de 2025 sobre los usos de Internet y los servicios OTT (de transmisión por internet) en España y que recoge por primera vez información sobre este tipo de usuarios.

Por otra parte, el estudio arroja que más del 35 % de los usuarios de Internet utilizaron habitualmente alguna aplicación de Inteligencia Artificial (IA) 'chatbot', siendo ChatGPT la más usada, según este panel, que ha publicado la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) este viernes.

ChatGPT, de OpenAI, fue la má usada con un 30,6 %; seguida de Gemini/Notebook LM (Alphabet), con un 5,1 %; Perplexity, con un 1,8 %; la china DeepSeek, con 1,5 %, y Grok (de la red X) con 1 %.

Por otro lado, el uso de Internet siguió creciendo, de manera que el 93,8 % de los españoles se conectaron a la red al menos una vez en los últimos tres meses y, el 81 % de estos, lo hizo varias veces al día.

En cuanto a los motores de búsqueda más empleados por los internautas, destacó Google con un 91,7 % seguido de DuckDuckGo, con un 2,3 % y Bing, con un 2,2 %. EFECOM

EFE

