El 50 aniversario de la monarquía se celebrará sin Juan Carlos I en el Palacio Real

Por Newsroom Infobae

Madrid, 31 oct (EFE).- El próximo 22 de noviembre se cumplirán 50 años de la restauración de la Monarquía en España con la proclamación de Juan Carlos I, una fecha que se conmemorará con sendos actos en el Palacio Real y en el Congreso la víspera, el viernes 21, y a los que no asistirá el que fuera el protagonista de aquella fecha, el rey emérito.

Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos, ya que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales, aunque sí lo ha sido a una comida familiar de carácter privado al día siguiente en el Palacio de El Pardo.

Desde hace más de cinco años, Juan Carlos I vive en Abu Dabi, un "exilio" provocado por los escándalos personales y financieros del que regresa puntualmente de forma privada, como ha ocurrido esta misma semana, en la que viajó a Vitoria para una revisión médica en plena polémica por la publicación en Francia de los primeros extractos de su libro de memorias, mientras que la próxima semana acudirá a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en una regata.

Por el contrario, el acto central de la conmemoración de este medio siglo de la llegada de la monarquía tendrá a la reina Sofía como una de sus protagonistas, ya que su hijo, el rey Felipe VI, le impondrá el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real el Toisón de Oro que le concedió el pasado mes de enero para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona.

Junto a la reina Sofía, también recibirán el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro en este acto el expresidente del Gobierno Felipe González y a los 'padres' de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, también por su dedicación y entrega al país y la Corona.

El Toisón es la más alta distinción concedida por la Corona española, y el actual rey solo lo había concedido antes a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años.

Será en este acto del viernes 21 en el que participarán el resto de los poderes del Estado, donde Felipe VI pronunciará un discurso con motivo de los 50 años de la monarquía en España.

Ese mismo día, antes, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados se celebrará un acto titulado "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia", al que asistirán los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Este acto, organizado por el Congreso, según ha informado este viernes la Casa Real, estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Ya el sábado 22 de noviembre, la familia real celebrará un almuerzo en el Palacio de El Pardo que tendrá un carácter estrictamente familiar y totalmente privado, han explicado fuentes de Zarzuela. EFE

