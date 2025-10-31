Economía, Banco de España y CNMV crean un grupo de trabajo sobre la financiación a pymes

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) formarán parte de un grupo de trabajo sobre la financiación a pymes, junto a actores implicados en ésta, que analizará su financiación y hará una propuesta para la plataforma europea de titulizaciones de deuda que promueve el Ministerio.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, han expuesto los objetivos de la plataforma este viernes en la apertura del seminario 'Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones'.

Cuerpo ha recordado que la mayoría de las empresas de España son pymes, si bien su tamaño es menor que el que tienen este tipo de empresas en los socios comerciales de España y, por eso, necesitan crecer, para lo que requieren de financiación.

Ha indicado que la creación de un mercado de titulizaciones en la UE puede ser una herramienta de "enorme potencial" y ha recordado que en la UE el volumen de titulizaciones ha caído un 61 %.

Cuerpo ha manifestado que revitalizar el mercado de titulizaciones es una de las tareas más urgentes dentro de la agenda de la futura Unión de Ahorro e Inversiones.

Ha explicado que el actual modelo de titulizaciones responde a retos pasados y éstas no han sido atractivas para emisores de menor tamaño y para las emisiones transfronterizas.

Ha señalado que la propuesta de reforma del marco de titulizaciones que lanzó este verano la Comisión Europea (CE) va en la buena dirección, con un mejor tratamiento prudencial y proporcionalidad en los requisitos de diligencia debida para los inversores.

Además, ha señalado que, a través del Laboratorio de Competitividad, liderado por España y que incorporó a otros países, se está trabajando en el proyecto innovador de una plataforma europea de titulizaciones que llevan un año desarrollando.

Cuerpo ha dicho que en la primera parte de 2026 España se volverá a reunir con los socios europeos, por lo que va a seguir trabajando para tener una propuesta española, "ganadora" y que "sirva de ejemplo para lanzarla a nivel europeo".

Por su parte, el gobernador del Banco de España ha dicho que durante los últimos años las empresas españolas han fortalecido sus balances y han reducido su deuda, y, aunque una menor deuda reduce su vulnerabilidad, también limita su capacidad de inversión, por lo que un apalancamiento moderado puede ser beneficioso para impulsar proyectos de expansión.

Ha indicado que el crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiación de las empresas, aunque su peso ha disminuido y las microempresas recurren más a la autofinanciación, y ello no se debe a la falta de oferta, pues la disponibilidad del crédito ha mejorado desde 2024.

Escrivá ha dicho que hay que facilitar el acceso de las empresas a la financiación bancaria y para ello hay dos instrumentos: los 'rating' independientes, que pueden abrir nuevas oportunidades y mejorar la posición de negociación con los bancos, y las titulizaciones, cuyo papel en España es limitado en las pymes.

Ha indicado que son necesarias iniciativas complementarias a la revisión propuesta del marco de titulizaciones propuesto por la CE, a fin de generar un producto paneuropeo accesible para la mayoría de empresas.

En su opinión, explorar la plataforma europea de titulizaciones puede ser un avance muy importante, pues las pymes necesitan diversificar sus fuentes de financiación para tener resiliencia en caso de que se produzcan una restricción del crédito bancario y para que la financiación se adapte a sus diferentes etapas de crecimiento. EFECOM