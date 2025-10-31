Espana agencias

Economía, Banco de España y CNMV crean un grupo de trabajo sobre la financiación a pymes

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) formarán parte de un grupo de trabajo sobre la financiación a pymes, junto a actores implicados en ésta, que analizará su financiación y hará una propuesta para la plataforma europea de titulizaciones de deuda que promueve el Ministerio.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, han expuesto los objetivos de la plataforma este viernes en la apertura del seminario 'Financiación de las pymes: nuevas perspectivas sobre las titulizaciones'.

Cuerpo ha recordado que la mayoría de las empresas de España son pymes, si bien su tamaño es menor que el que tienen este tipo de empresas en los socios comerciales de España y, por eso, necesitan crecer, para lo que requieren de financiación.

Ha indicado que la creación de un mercado de titulizaciones en la UE puede ser una herramienta de "enorme potencial" y ha recordado que en la UE el volumen de titulizaciones ha caído un 61 %.

Cuerpo ha manifestado que revitalizar el mercado de titulizaciones es una de las tareas más urgentes dentro de la agenda de la futura Unión de Ahorro e Inversiones.

Ha explicado que el actual modelo de titulizaciones responde a retos pasados y éstas no han sido atractivas para emisores de menor tamaño y para las emisiones transfronterizas.

Ha señalado que la propuesta de reforma del marco de titulizaciones que lanzó este verano la Comisión Europea (CE) va en la buena dirección, con un mejor tratamiento prudencial y proporcionalidad en los requisitos de diligencia debida para los inversores.

Además, ha señalado que, a través del Laboratorio de Competitividad, liderado por España y que incorporó a otros países, se está trabajando en el proyecto innovador de una plataforma europea de titulizaciones que llevan un año desarrollando.

Cuerpo ha dicho que en la primera parte de 2026 España se volverá a reunir con los socios europeos, por lo que va a seguir trabajando para tener una propuesta española, "ganadora" y que "sirva de ejemplo para lanzarla a nivel europeo".

Por su parte, el gobernador del Banco de España ha dicho que durante los últimos años las empresas españolas han fortalecido sus balances y han reducido su deuda, y, aunque una menor deuda reduce su vulnerabilidad, también limita su capacidad de inversión, por lo que un apalancamiento moderado puede ser beneficioso para impulsar proyectos de expansión.

Ha indicado que el crédito bancario sigue siendo la principal fuente de financiación de las empresas, aunque su peso ha disminuido y las microempresas recurren más a la autofinanciación, y ello no se debe a la falta de oferta, pues la disponibilidad del crédito ha mejorado desde 2024.

Escrivá ha dicho que hay que facilitar el acceso de las empresas a la financiación bancaria y para ello hay dos instrumentos: los 'rating' independientes, que pueden abrir nuevas oportunidades y mejorar la posición de negociación con los bancos, y las titulizaciones, cuyo papel en España es limitado en las pymes.

Ha indicado que son necesarias iniciativas complementarias a la revisión propuesta del marco de titulizaciones propuesto por la CE, a fin de generar un producto paneuropeo accesible para la mayoría de empresas.

En su opinión, explorar la plataforma europea de titulizaciones puede ser un avance muy importante, pues las pymes necesitan diversificar sus fuentes de financiación para tener resiliencia en caso de que se produzcan una restricción del crédito bancario y para que la financiación se adapte a sus diferentes etapas de crecimiento. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

EH Bildu seguirá trabajando para evitar la llegada al poder de "un proyecto autoritario imperial español"

EH Bildu seguirá trabajando para

Puente acusa al PP de haber "sometido" a las víctimas de la dana a ver a su "verdugo" Mazón en el funeral

Puente acusa al PP de

La recaudación reduce el déficit público hasta agosto a 27.478 millones, un 19,5 % menos

Infobae

La mina de Riotinto produce 12.123 toneladas de cobre en el tercer trimestre de 2025

Infobae

Feijóo y Mazón conversarán este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"

Feijóo y Mazón conversarán este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran con vida y apalizado

Encuentran con vida y apalizado al alunicero “Niño Juan” tras haber sido secuestrado en el barrio madrileño de Carabanchel

La justicia gallega ordena al Ayuntamiento de Vigo que garantice que el ruido de la Navidad no molestará a la vecina que les denunció en 2023

Una madre deja un momento a su bebé al cuidado de una amiga y cuando vuelve no están: la Guardia Civil detiene a la autora y a su pareja por detención ilegal

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón y que declarará el lunes, sufre una crisis de ansiedad: fue trasladada al hospital, aunque ya está en casa

España aparta la mirada del Sáhara Occidental: el cambio de postura de Sánchez que lo acercó a Marruecos y ahora coincide con la decisión de la ONU

ECONOMÍA

20.000 puestos de trabajo que

20.000 puestos de trabajo que no encuentran candidatos: esta industria de Francia sufre “un déficit en todos los ámbitos”

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España está entre los países más ‘generosos’ de Europa: es el séptimo país que más donaciones a ONGs de ayuda realizó en 2024

De problema que había que quemar a filón para la industria de los cosméticos: descubren en Valencia las propiedades antienvejecimiento de la paja de arroz

DEPORTES

Islam Makhachev da el sí

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”

El Real Madrid afianza su posición en LaLiga tras golear al Valencia 4-0

Entrevista a Pablo Urdangarin, el nieto del rey Juan Carlos: “Mi padre ha sido un ídolo, llevo el apellido con orgullo”