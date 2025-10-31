Espana agencias

Detenido en Albacete un hombre por estafar, entre otros, a cuatro vendedores de la ONCE

Por Newsroom Infobae

Albacete, 31 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto responsable de 24 delitos de estafa que cometió en todo el país, entre otros a cuatro vendedores de la ONCE de la ciudad de Albacete.

La Policía Nacional ha explicado en un comunicado que las primeras noticias acerca de este fraude llegaron cuando cuatro víctimas de Albacete, vendedores de cupones de la ONCE, denunciaron que habían sufrido una estafa por parte de una misma persona.

El estafador seguía siempre el mismo sistema: acudía a los puntos de venta, se ganaba la confianza de los empleados y aprovechándose de las limitaciones visuales de las víctimas solicitaba una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea.

Los vendedores facilitaban el código necesario para realizar la recarga pero el estafador finalmente rehusaba hacer la compra y devolvía el código, aunque tomaba nota del mismo sin que nadie se percatase, de forma que conseguía hacer efectiva la recarga pese a no pagar por ella.

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de los hechos a quien considera responsable de un total de 24 delitos cometidos en distintos lugares del país. EFE

