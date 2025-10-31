Espana agencias

Detenida en el aeropuerto de Alicante una mujer reclamada por estafa en Polonia

Por Newsroom Infobae

Elche (Alicante), 31 oct (EFE).- Una mujer de 27 años ha sido detenida en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cuando llegaba a España en un vuelo procedente de Irlanda por una orden de detención emitida por Polonia a causa de un delito de estafa.

Sobre la mujer pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) desde septiembre de 2023 y había sido identificada por agentes de la Policía Nacional durante el control de pasajeros en la terminal internacional.

Tras verificar su identidad y comprobar en las bases de datos que la orden seguía activa, los agentes procedieron a su arresto por un fraude cometido en la localidad de Poraz ocurridos en 2022 en el que, junto a otros cómplices, se hizo pasar por empleada de una entidad bancaria para engañar a un cliente.

Mediante un elaborado engaño telefónico, convencieron a la víctima de transferir sus ahorros a una cuenta “segura”, que en realidad pertenecía a los estafadores, con el fin de defraudar 25.400 zlotys polacos, equivalentes a unos 5.800 euros.

Tras su detención, la mujer ha sido trasladada a dependencias policiales antes de ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su extradición a Polonia, donde se enfrenta a una pena máxima de 8 años de prisión. EFE

