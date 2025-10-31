Cuatro comunidades están en alerta amarilla por fuertes lluvias y otras dos por viento

Madrid, 31 oct (EFE).- Galicia y Castilla y León están en alerta amarilla (con riesgo para ciertas actividades) por lluvias de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas, al igual que Toledo (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura), a las que se suman Cantabria y Asturias por vientos de más 90 kilómetros por hora.

Galicia, además de por lluvias, está en alerta amarilla por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra. Se prevén vientos de hasta 61 kilómetros por hora con fuerza 7 y olas de 4 a 5 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este viernes en su página web.

Las lluvias en la comunidad gallega dejarán acumulaciones superiores a 60 litros por metro cuadrado en doce horas de forma extensa en Pontevedra, y por encima de 40 y 50 litros por metro cuadrado en doce horas en el oeste y suroeste de A Coruña, respectivamente.

En la zona de la Montaña de Ourense se recogerán más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, de acuerdo a los datos.

También lloverá con intensidad en Castilla y León. En el sistema central de Salamanca las acumulaciones superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas y asimismo en el sur de dicha provincia.

En el caso de la zona de Sanabria (Zamora) y sur de Ávila serán de más de 40 litros por metro cuadrado los niveles de lluvia en doce horas.

También está en alerta por lluvias la sierra de San Vicente en Toledo y el norte de Cáceres; las acumulaciones previstas serán de más de 40 y 60 litros por metro cuadrado en doce horas respectivamente.

Por otra parte, la zona de Liébana en Cantabria, el centro de esta comunidad y el valle de Villaverde están en alerta amarilla por vientos de entre 80 y 90 kilómetros por hora.

Asimismo, la cordillera de Asturias y Picos de Europa, en donde las rachas serán de más de 90 kilómetros por hora. EFE