Cuatro años por hacerse pasar por una adolescente para lograr vídeos sexuales de una menor

Alicante, 31 oct (EFE).- Un hombre de 27 años ha sido condenado a cuatro años de cárcel por hacerse pasar por una adolescente de 16 para obtener vídeos sexuales de una menor de edad de 11 años, con la que había contactado por las redes sociales.

Según el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Alicante, el procesado reconoció en el juicio celebrado el pasado 14 de octubre los delitos de elaboración y exhibición de material pornográfico, ya que había remitido ese tipo de vídeos identificándose como menor para convencerla de que hiciera lo mismo, y de agresión sexual.

El tribunal ha aplicado la atenuante de reparación del daño porque había depositado 6.000 euros para cubrir posibles compensaciones, y también la de alteración psíquica, puesto que padece esquizofrenia, trastorno bipolar y límite de personalidad con un grado de discapacidad del 45 por ciento.

Los hechos se produjeron a finales de 2020 cuando la víctima tenía 11 años y, según el fallo, el encausado contactó con la menor a través de redes sociales haciéndose pasar por una chica de 16 años para ganarse su confianza.

Los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2020 mantuvo varias conversaciones por Whatsapp donde le pedía vídeos de contenido sexual y, para superar las reticencias, le envió en primer lugar vídeos con ese tipo de contenido.

El tribunal considera probado que el acusado era conocedor de que la menor tenía 11 años en aquel momento en una resolución firme y sin posibilidad de recurso donde se refleja que en el registro del domicilio del hombre, en Burriana (Castellón), se le incautó el teléfono móvil con los vídeos de contenido sexual de la víctima, algunos de los cuales habían sido borrados.EFE

EFE

