CNC pide rebajas fiscales, como un IVA a la vivienda nueva del 4 % para abaratar su precio

Madrid, 31 oct (EFECOM).- La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclama medidas fiscales para abaratar el precio final de una vivienda y propone, entre otras, bajar el IVA de la vivienda nueva del 10 al 4 % o aplicar temporalmente el IVA superreducido (4 %) a la rehabilitación residencial.

La patronal de la construcción denuncia que en torno al 25 % del precio final de una vivienda depende de impuestos y tasas y señala en un comunicado que las barreras fiscales no sólo encarecen la viviendas, sino que dificultan su construcción y el acceso a las mismas.

Por ello, pide voluntad política para aliviar esta carga fiscal y aminorar las consecuencias de lo que, a su juicio, es un problema económico y un drama social.

"Resulta desmedido que en un piso de 300.000 euros, en torno a 100.000 vayan destinados al pago de impuestos y tasas", señala el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.

Además de las rebajas en el IVA, la CNC reclama recortar "drásticamente" el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) o el de actos jurídicos documentados (AJD), así como clarificar la base imponible de un tributo local como el impuesto local sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Igualmente, pide ampliar las bonificaciones en el impuesto de sucesiones sobre la vivienda habitual para evitar que muchas familias tengan que vender la propiedad para afrontar la carga fiscal, ya que España lidera el tipo máximo europeo en este impuesto.

CNC plantea asimismo ajustar por inflación las plusvalías inmobiliarias y evitar la doble imposición en ganancias de capital. Para ello, pide deducir directamente en cuota los impuestos pagados al resto de Administraciones.

Además, entiende que se deberían gravar solo ganancias de capital reales, esto es, ajustando íntegramente el efecto de la inflación, porque si no se provocaría el conocido como "efecto cerrojo" dirigido a reducir la oferta.

Otra propuesta pasa por recortar la litigiosidad y las "incoherencias" entre las bases de liquidación, especialmente las que enfrentan al IBI con el ITP o el AJD y sucesiones y donaciones, que  encarecen la tenencia y la transacción. Asimismo, plantea reducir los tipos de gravamen del IBI y permitir a los ayuntamientos ajustarlos según las necesidades locales, aplicando bonificaciones progresivas para inversiones en mejoras estructurales y eficiencia energética.

Además, pide clarificar la base imponible del ICIO y reducir su impacto en inversión; una mayor neutralidad fiscal entre compra y alquiler, introduciendo incentivos fiscales para el arrendamiento, así como integrar las rentas por arrendamiento de vivienda dentro de la base imponible del ahorro.

CNC asegura desde que se tiene el suelo hasta que se convierte en vivienda el proceso -que incluye la venta, promoción y adquisición- exige abonar alrededor de 14 tributos y tasas. EFECOM

