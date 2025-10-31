Espana agencias

CCOO rechaza el ERE de 1.200 despidos de Amazon y reclama información y transparencia

Madrid, 31 oct (EFECOM).- Comisiones Obreras (CCOO) ha rechazado el ERE anunciado este mismo viernes por Amazon, que despedirá a 1.200 personas en España, y ha exigido a la compañía información y transparencia "sobre las causas que lo motivan", ya que "lógicamente no pueden tener fundamento económico".

Este anuncio por parte de Amazon se ha producido precisamente horas después de difundir que ha registrado un beneficio neto entre enero y septiembre de 56.478 millones de dólares, un 44 % más interanual, lo que ha provocado que el valor de sus acciones se dispararan más de un 11 % en la apertura de la jornada en el parqué neoyorquino.

En un comunicado, CCOO ha criticado que no existe justificación económica "para un recorte de este calibre, cuando han sido precisamente las plantillas afectadas por el ERE las que han contribuido decisivamente al crecimiento exponencial de la empresa".

La Federación de Servicios de CCOO ha incidido en que estos despidos se producirán principalmente en las oficinas de Madrid y Barcelona y alcanzarán a 1.200 personas, un 4,2 % de la plantilla de Amazon España, que cuenta con 28.000 trabajadores.

El sindicato ha defendido que "está por ver" el papel que juega la inteligencia artificial (IA) en esta restructuración.

Por ello, a la espera de conocer al detalle el contenido del expediente, CCOO exige a la empresa la mayor información y transparencia sobre el proceso, con el objetivo de calibrar la realidad a afrontar más allá de anuncios genéricos.

Asimismo, empleará todos los medios sindicales y técnicos a su alcance durante el proceso en defensa de los derechos de las personas trabajadoras en España.

Según han informado fuentes de Amazon a EFE, los despidos afectarán a sus oficinas de Madrid y Barcelona, no así a la parte de operaciones.

El pasado 28 de octubre, Amazon anunció que iba a reducir su plantilla global en 14.000 personas con el fin de eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas con mayor impacto para sus clientes.

La compañía ofrecía un plazo de 90 días a la mayoría de los afectados para buscar un puesto internamente, un periodo que variará en función de la legislación local. EFECOM

