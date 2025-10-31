CaixaBank obtuvo un beneficio de 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5 % más

Barcelona, 31 oct (EFECOM).- CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5 % más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos.

La nueva producción de crédito alcanza 61.255 millones en los nueve primeros meses del año, un incremento del 20 %, con alzas tanto en hipotecas (39 %), empresas (16 %) y consumo (12 %), según la información remitida por el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). EFECOM