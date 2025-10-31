Buscan a dos senderistas franceses en la costa de Cartagena

Espana agencias

Madrid, 31 oct (EFE).- Los servicios de emergencia de la Región de Murcia mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a dos senderistas de nacionalidad francesa, de entre 40 y 50 años, en una zona costera del término municipal de Cartagena.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Murcia en la madrugada de este viernes, los excursionistas salieron sobre las 11:00 horas del jueves desde la zona de El Campillo con destino a Cala Cerrada y debían haber regresado tras la comida.

Al no hacerlo, sus amigos alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias, que movilizó un amplio dispositivo.

El vehículo de los senderistas fue localizado por Policía Local en el punto de partida, pero los servicios de Emergencias no pudieron contactar con ellos por teléfono.

A las 22:13 horas se activó la embarcación LS-2 para buscarlos por la costa.

Posteriormente, a las 22:49 horas, los amigos informaron haber recibido un mensaje de los senderistas, indicando que se encontraban bien, aunque desorientados, sin agua y cansados.

Según los Bomberos de Cartagena, que lograron hablar con ellos, se encuentran entre La Torre de Santa Elena y Cala Cerrada.

Como ha detallado el 112, en la búsqueda participan Guardia Civil, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil y Policía Local, que mantienen operativo un dispositivo terrestre y aéreo con tres drones. EFE

