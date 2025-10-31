Espana agencias

Bolaños no cree "que haya nada detrás" de la decisión del TS de no emitir imágenes del juicio al Fiscal General

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha opinado que no cree que "haya nada detrás" respecto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no difundir imágenes en directo del juicio por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Considera que el Tribunal Supremo es "absolutamente profesional" y está convencido de que el juicio dará lugar a una resolución justa.

"No quisiera pensarlo", así ha respondido el ministro en una entrevista en 'La hora' de La 1, recogida por Europa Press, al ser preguntado por una posibles opacidad en el juicio contra el fiscal general, tras anunciarse que no habrá imágenes.

Además, ha explicado que no sabe los motivos de la decisión del tribunal, aunque contempla la posibilidad de que se dé porque ninguna de las partes personadas en el proceso hayan solicitado la retransmisión, dejando así al Supremo con una sola opción: "Si lo tiene que solicitar una parte y ninguna parte lo ha pedido y, por tanto, el Supremo no ha podido más que decidir esto...".

Por otro lado, ha dicho que cree que los medios podrán informar y ha asegurado que le parece importante que se conozca "con toda transparencia" el fondo, los testimonios y las pruebas documentales, que, ha afirmado, es lo que "va a acabar condicionando cuál es el resultado final del juicio".

EL GOBIERNO INSISTE EN SU APOYO A GARCÍA ORTIZ

En cualquier caso, el titular de la cartera de Justicia ha reafirmado el apoyo del Gobierno al fiscal general, y ha asegurado que confían en su palabra, en que "no cometió ningún hecho que fuera irregular" y en el compromiso de García Ortiz con el servicio público.

Al hilo, ha explicado que no retiraron al jefe de la Fiscalía de su puesto porque, ha asegurado, "no hay ninguna prueba fehaciente de que el delito del que se le acusa lo hubiera cometido él" y ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia.

El ministro también ha aprovechado para comentar que el Supremo es "absolutamente profesional" compuesto por los "más altos magistrados de este país" y se ha mostrado convencido de que en el juicio se "va a poder demostrar todo" y "dará lugar a una resolución justa".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden 3 años de cárcel por conducción temeraria y huir de un control de la Guardia Civil durante el festival Aquasella

Piden 3 años de cárcel

Intervenidos 2,5 millones de cigarrillos y 5.200 litros de 'gas de la risa' a una banda

Infobae

Juan Ramón Martínez (UME): El cambio climático exige rediseñar tácticas frente a incendios

Infobae

El senador del PP que interrogó a Sánchez dice que analizarán llevarle a los tribunales: "Fue acorralado por la verdad"

El senador del PP que

El fiscal pide 30 años de cárcel al acusado de matar a una tendera en Madrid para robarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un abogado analiza la “multa

Un abogado analiza la “multa viral” de Ángel Gaitán: “El expediente no cumple esta exigencia”

La Audiencia de Navarra permite a un padre visitar a sus hijos pese a tenerlo prohibido por la custodia exclusiva de la madre

¿Se puede detener a un militar? Un inspector lo aclara: “Sí, pero hay particularidades importantes”

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si tu jefe quiere despedirte tiene que hacer estas tres cosas antes, según un abogado: “Si no lo hace, puede ser improcedente”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 octubre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 31 de octubre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Xabi Alonso afronta las preguntas

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”