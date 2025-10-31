Bolaños dice que Sánchez salió "reforzado y exitoso" del Senado frente a la intervención "grotesca" del senador del PP

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió ayer de la Comisión de Investigación del Senado "reforzado, airoso y exitoso" frente a lo que ha calificado de intervención "grotesca" del senador del Partido Popular, que no le dejaba hablar.

Bolaños ha realizado esta valoración durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha cargado duramente contra el PP y por su actitud en la Comisión de Investigación y que se extiende también, según ha dicho, en todas las comparecencias que hay del Gobierno en el Congreso y el Senado.

"Lo que vimos es una oposición que no tiene nada, una oposición que se queda en un tono bronco, en un tono grosero, en un tono mal educado, en un tono de intentar embarrar las instituciones con lo que eso supone para nuestra democracia", ha advertido antes de añadir que esta es su actitud porque "no tienen nada" y carecen de proyecto político.

SENADOR DEL PP, BUEN PARLAMENTARIO, PERO DIRIGIDO POR GÉNOVA

Pero frente a ello, ha señalado que "el presidente del gobierno salió reforzado, exitoso, salió más que airoso". No obstante, ha explicado que lo que se produjo era lo que esperaban y aunque ha reconocido que el senador del PP que interrogó a Sánchez, Alejo Miranda, es buen parlamentario, cree que desde Génova, la sede del PP, le dijeron que tenía que ser "bronco", "acorralar" al presidente y "no dejarle hablar".

Una postura, ha señalado Bolaños que convirtió la comparecencia, por parte del senador del PP, en "absolutamente grotesca" porque no dejaba hablar a Pedro Sánchez y porque algunas preguntas "eran muy absurdas", "ridículas" y recogían "cualquier bulo que hubiera por ahí".

Por ello, cree que el presidente "desmontó" los argumentos que se le estaban planteando "sin ninguna dificultad". El ministro ha señalado también que el jefe del Ejecutivo se había preparado la comparecencia e iba "muy documentado" porque "quería responder" lo que "él conoce" de las cosas.

Su conclusión es que el PP "no está consiguiendo nada de la comisión de investigación", no consigue sus objetivos pese a tener mayoría en la Cámara Alta y dice no saber si esto es así por la "falta de pericia" de sus senadores preguntando o porque en realidad "no hay nada que aclarar" recordando que el 'caso Koldo' está en los tribunales y que el PSOE ha colaborado en todo momento con la justicia.

ACUSA DE FIJAR LA COMPARECENCIA PARA TAPAR LA DANA

Dicho esto, el ministro de la Presidencia ha cargado duramente contra el PP y le ha acusado de fijar la comparecencia de Pedro Sánchez al día siguiente del homenaje a las víctimas de la dana de Valencia para "tapar" su responsabilidad en este asunto ya que se vio, ha dicho, a quién culpan las víctimas de la situación que vivieron hace un año con la riada. Una estratega ha señalado, bastante "evidente" y "poco sofisticada".

Bolaños insiste en que la estrategia del Partido Popular consiste habitualmente en amenazar, insultar y tratar de hacer la vida imposible al Gobierno con "métodos que avergonzarían a cualquiera" porque "no tienen nada" y no pueden hacer oposición con ningún tema. En su opinión, la gente que vio ayer la Comisión estaría "avergonzada" de "ver ese espectáculo de barro al que nos sometió el Partido Popular y la ultraderecha".

También ha criticado el tono "faltón, grosero, maleducado de intentar enfangar y embarrar todo" de la oposición ayer en la comparecencia de Sánchez, que considera que fue "absolutamente inadecuado". Su conclusión es que los senadores de la oposición que preguntaron "quedaron muy mal".

Lamenta, además, que la Comisión de investigación del Senado haya supuesto un "desprestigio de la institución", que está propiciando el PP, ha dicho, con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Ha citado a este respecto, que los populares han llevado a cabo reformas reglamentarias para intentar atacar al Gobierno, que luego se han declarado inconstitucionales; han pedido informes a la Comisión de Venecia sobre la ley amnistía, pero ésta les ha dicho que "es normal en Europa, pasa en todos los países" y es "conforme al principio de igualdad".

Bolaños también ha respondido a unas declaraciones del senador del PP Alejo Miranda esta mañana en RNE, en las que ha dicho que aunque la satisfacción de Sánchez sea "torear la verdad", lo cierto es que año y medio después Santos Cerdán tiene una denuncia por las mentiras que dijo en la Comisión, por lo que cree que las respuestas de Sánchez tienen "un largo recorrido".

A este respecto, Bolaños ha señalado que esta es la misma afirmación que hace el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al amenazar públicamente al presidente del Gobierno con los tribunales. A lo que ha añadido irónicamente que imagina que algunas asociaciones judiciales se quejarán de esta "vulneración flagrante de la separación de poderes".

LAS GAFAS DEL PRESIDENTE

En cuanto a las gafas que ayer usó el presidente del Gobierno y que se han viralizado en redes, Bolaños ha asegurado que las usa cuando está trabajando en un entorno más privado y que tuvo dudas de si llevarlas o no a la comparecencia pero finalmente las llevó por la documentación que aportaba y que no le dejaron leer.

En cualquier caso, Bolaños ha exclamado: "¡Cómo le habrá salido la comparecencia al Partido Popular que el tema de conversación son las gafas del presidente del gobierno ayer!". Y ha añadido con ironía que está bien que se ponga de moda la gente que lleva gafas, incluyéndose él: "Esto no ha sucedido casi nunca y no está mal que por primera vez pase".