Audi gana un 14,9 % menos hasta septiembre por caída del negocio en China y los aranceles

Berlín, 31 oct (EFECOM).- El fabricante alemán de vehículos de la gama alta Audi obtuvo entre enero y septiembre un beneficio neto de 2.064 millones de euros, lo que supone un 14,9 % menos que en el mismo periodo del año pasado debido principalmente a la caída del negocio en China y los aranceles de Estados Unidos.

La facturación aumentó en el mismo periodo un 4,6 %, hasta los 48.380 millones, según informó este viernes el grupo.

El resultado financiero del grupo Audi cayó hasta septiembre un 4,1 % hasta los 965 millones de euros.

El negocio en China descendió en un 22,8 % entre enero y septiembre y sumó 386 millones de euros al resultado financiero frente a los 500 millones de un año antes.

La compañía explicó que el resultado de los nueve primeros meses del año se vio influido por los aranceles estadounidenses, la reestructuración de Audi y las provisiones relacionadas con la regulación de CO2".

El director financiero, Jürgen Rittersberger, afirmó que los aranceles estadounidenses han costado a Audi hasta ahora aproximadamente 850 millones de euros, o dos puntos porcentuales de rentabilidad, y que para el conjunto del año, se prevén cargas de unos 1.300 millones de euros debido a estas barreras comerciales.

Además, hubo cargas debido a la reprogramación de una plataforma eléctrica para el segmento D que debía desarrollarse conjuntamente dentro del grupo, añadió.

Por mercados, las entregas de automóviles del grupo cayeron en Europa -un 2,6 %-, aunque en Alemania subieron un 0,7 %, y también retrocedieron un 9 % en China y un 7,9 % en Estados Unidos.

Sin embargo, en otros mercados y los emergentes crecieron un 6,4 %.

En total, entre enero y septiembre el grupo entregó 1.191.141 automóviles a sus clientes, un 4,8 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los coches eléctricos de la marca Audi fueron especialmente demandados, con un aumento del 41 %, hasta 163.000 unidades.

La marca Audi contribuyó con 1,18 millones de unidades a las entregas (un 4,8 % menos), Bentley con 7.236 (un 2 % menos) y Lamborghini con 8.140 (un 3,2 % menos).

Las entregas de motos Ducati retrocedieron un 4,1 % hasta 41.973 unidades.

En Europa (sin Alemania), Audi registró entre enero y septiembre un incremento del 43 % en sus modelos totalmente eléctricos, con 79.200 unidades entregadas.

En su mercado nacional, Alemania, los modelos eléctricos fueron especialmente demandados, con más de 28.000 vehículos entregados, lo que representa un aumento del 70 %.

En China, los nuevos modelos específicos para el mercado —Audi A5L, Audi A5L Sportback y Audi Q6L e-tron, así como el primer modelo de la nueva marca hermana AUDI, el AUDI E5 Sportback— se lanzaron en verano y, según la empresa, están empezando a generar volumen de ventas.

En total, Audi entregó alrededor de 434.000 vehículos (un 9 % menos), siendo la intensa competencia la principal razón de la caída.

También en el mercado norteamericano (sin incluir México), los modelos totalmente eléctricos tuvieron un desempeño destacado, con alrededor de 32.000 vehículos entregados en los primeros nueve meses, un 54 % más.

En total, Audi entregó casi 156.000 vehículos (un 5 % menos), siendo el entorno desafiante por los aranceles estadounidenses la principal causa de la disminución.

El grupo automovilístico ha actualizado sus previsiones para el conjunto del año ante la evolución del mercado.

Para el ejercicio fiscal 2025, el Consejo de Administración de Audi prevé entre 1,65 millones y 1,75 millones de entregas, frente a la estimación anterior de 1,7 millones.

El grupo augura a su vez unos ingresos por ventas de entre 65.000 y 70.000 millones de euros (frente a los 64.500 millones).

El margen operativo sobre ventas se espera ahora dentro de un rango de entre el 4 y el 6 % frente al 6 % anterior. EFECOM