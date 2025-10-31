Albacete y Huesca a enmendar sus últimos tropiezos

Albacete/Huesca, 31 oct (EFE).- Albacete y Huesca se enfrentan este sábado con la voluntad de enmendar sus últimos tropiezos en la Liga, por la derrota de los manchegos contra el Córdoba (1-3) y el empate de los oscenses con Las Palmas (1-1), y después de que ambos hayan superado la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

La escuadra manchega derrotó en el torneo copero al equipo canario del San Fernando, de Tercera RFEF (0-3), en un duelo que sirvió para que futbolistas que no han destacado esta temporada se reivindicaran, como es el caso de Jefté.

Su partido, con gol incluido, podría llevarle al once titular en detrimento de Escriche, aunque el delantero de Burriana (Castellón) cuenta casi con las mismas opciones de regresar a la alineación tras no hacerlo en la Copa.

La mala imagen del conjunto albacetense en competición liguera frente al Córdoba el fin de semana pasado lo obliga a mejorar y ofrecer su mejor versión, hasta ahora más veces como visitante que como local.

Alberto González, preparador malagueño del Albacete, cuenta con las bajas seguras del central Pepe Sánchez y del centrocampista Riki y mantiene la duda del atacante Higinio, quién tiene que cumplir todavía un partido de sanción, aunque pendiente de la cautelar sobre la que debe decidir el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

El Huesca también saltará al Belmonte con necesidad de mejorar sus prestaciones y sumar puntos tranquilizadores que se le han resistido en las últimas jornadas, tanto en su feudo como fuera de casa, y le han hecho bajar algunos puestos en la clasificación, en la que tiene pendiente el aplazado contra la Real Sociedad B, previsto para el 5 de noviembre.

El once que presentará su técnico, Sergi Guilló, se presenta una semana más imprevisible, ya que todas las semanas introduce varios cambios, independientemente de lo que hayan hecho en la anterior jornada.

El ilicitano tratará de sorprender a los manchegos tanto en la forma de jugar como en la alineación, aunque hasta seis jugadores ya se han convertido en fijos, salvo circunstancia especial que lo impida.

Guilló podría hacer algún cambio respecto al once que presentó ante Las Palmas. En defensa podría entrar un veterano como Piña en el centro de la zaga y en el centro del campo podría comenzar el argentino Gustavo Albarracín, que cuajó un buen partido de Copa ante el Utebo (0-). Delante también Dani Ojeda podría volver al once inicial.

Alineaciones probables:

Albacete: Lizoain; Gámez, Vallejo, Javi Moreno, Neva, Agus Medina, Ale Meléndez, Pacheco, Morci, Puertas y Jefté o Escriche.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Ro; Portillo, Álvarez o Albarracín, Portillo, Kortajarena; Luna o Dani Ojea, y Enol.

Árbitro: Álvaro Moreno (C. Andaluz)

Campo: Carlos Belmonte

Hora: 18:30h. EFE

