Espana agencias

Albacete y Huesca a enmendar sus últimos tropiezos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Albacete/Huesca, 31 oct (EFE).- Albacete y Huesca se enfrentan este sábado con la voluntad de enmendar sus últimos tropiezos en la Liga, por la derrota de los manchegos contra el Córdoba (1-3) y el empate de los oscenses con Las Palmas (1-1), y después de que ambos hayan superado la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

La escuadra manchega derrotó en el torneo copero al equipo canario del San Fernando, de Tercera RFEF (0-3), en un duelo que sirvió para que futbolistas que no han destacado esta temporada se reivindicaran, como es el caso de Jefté.

Su partido, con gol incluido, podría llevarle al once titular en detrimento de Escriche, aunque el delantero de Burriana (Castellón) cuenta casi con las mismas opciones de regresar a la alineación tras no hacerlo en la Copa.

La mala imagen del conjunto albacetense en competición liguera frente al Córdoba el fin de semana pasado lo obliga a mejorar y ofrecer su mejor versión, hasta ahora más veces como visitante que como local.

Alberto González, preparador malagueño del Albacete, cuenta con las bajas seguras del central Pepe Sánchez y del centrocampista Riki y mantiene la duda del atacante Higinio, quién tiene que cumplir todavía un partido de sanción, aunque pendiente de la cautelar sobre la que debe decidir el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

El Huesca también saltará al Belmonte con necesidad de mejorar sus prestaciones y sumar puntos tranquilizadores que se le han resistido en las últimas jornadas, tanto en su feudo como fuera de casa, y le han hecho bajar algunos puestos en la clasificación, en la que tiene pendiente el aplazado contra la Real Sociedad B, previsto para el 5 de noviembre.

El once que presentará su técnico, Sergi Guilló, se presenta una semana más imprevisible, ya que todas las semanas introduce varios cambios, independientemente de lo que hayan hecho en la anterior jornada.

El ilicitano tratará de sorprender a los manchegos tanto en la forma de jugar como en la alineación, aunque hasta seis jugadores ya se han convertido en fijos, salvo circunstancia especial que lo impida.

Guilló podría hacer algún cambio respecto al once que presentó ante Las Palmas. En defensa podría entrar un veterano como Piña en el centro de la zaga y en el centro del campo podría comenzar el argentino Gustavo Albarracín, que cuajó un buen partido de Copa ante el Utebo (0-). Delante también Dani Ojeda podría volver al once inicial.

Alineaciones probables:

Albacete: Lizoain; Gámez, Vallejo, Javi Moreno, Neva, Agus Medina, Ale Meléndez, Pacheco, Morci, Puertas y Jefté o Escriche.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Pulido, Piña, Ro; Portillo, Álvarez o Albarracín, Portillo, Kortajarena; Luna o Dani Ojea, y Enol.

Árbitro: Álvaro Moreno (C. Andaluz)

Campo: Carlos Belmonte

Hora: 18:30h. EFE

1010601

jml/rr/mp/jls/omm/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey resalta la fortaleza del conocimiento compartido para el impulso de Iberoamérica

Infobae

Gamarra (PP) dice a Sánchez que sus "evasivas" en el Senado no le servirán ante un juez

Infobae

Néstor Bayona dirigirá en el Palau de la Música el estreno español de una obra de Ravel

Infobae

El PP cree que la decisión del juez del Supremo demuestra que Sánchez mintió en el Senado

Infobae

Sergio Francisco: "Un derbi hay que jugarlo con corazón y fútbol"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI afirma

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

El Gobierno aconseja a los casi 1.000 españoles que viven en Malí que “valoren salir temporalmente” ante los “ataques terroristas”

Muere un militar por la explosión de una granada en el campo de maniobras de la Legión en Almería

Dos hermanos que publicaban propaganda del Daesh y captaban menores para adoctrinarlos en el terrorismo yihadista ingresan en prisión en Melilla

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo: sospecha de blanqueo y financiación irregular

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

La tarifa de la luz en España para este sábado

Sergio Menéndez, carpintero de 28 años: “Los jóvenes prefieren empleos menos físicos y exigentes, pero es una lástima, porque esta profesión está bien pagada”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo