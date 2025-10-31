Acusación particular pide 42 años para el hombre que mató a su mujer en Móstoles (Madrid)

Madrid 31 oct (EFE).- La familia de la mujer asesinada a manos de su marido en Móstoles (Madrid) en 2023, quien también "la pegaba, insultaba y amenazaba", solicita para él 42 años de prisión, mientras que su defensa pide cuatro años al considerar el crimen como un homicidio por arrebato.

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este viernes con la selección del jurado popular el juicio a Fernando M.C. por asesinar en Móstoles en 2023 a su pareja, María S.S., a la que apuñaló delante del hijo menor de ambos tras maltratarla durante doce años.

La acusación particular pide un total de 42 años de cárcel, al considerar que la muerte de María "estaba planificada", especialmente por las amenazas que le profería, a la que llegó a decir que le estaba "preparando una sorpresa" días antes de asesinarla.

Por su parte, su defensa pide cuatro años por un delito de homicidio por arrebato ya que a pesar de que considera que lo ocurrido “fue un acto terrible que jamás tuvo que haber ocurrido”, sostiene que su defendido “no es un monstruo”, está “arrepentidísimo” y que mató a su mujer en un momento en el que su cerebro colapsó.

La Fiscalía pide para él 31 años por los delitos de asesinato con la agravante de género y de parentesco, dos años de prisión por un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar y cuatro por un delito de lesiones con la agravante de parentesco.

Según el relato de la Fiscalía, el acusado y la víctima, quienes mantenían una relación de doce años, convivían con su hijo en Móstoles y como consecuencia del deterioro en la relación, motivado por los malos tratos por parte de él, María decidió divorciarse, hecho que el acusado no asumió.

La acusación particular sostiene que por tal motivo, el 7 de mayo de 2023 entre las seis y las siete de la mañana, Fernando inició una discusión con su mujer y en un momento dado cogió un cuchillo de caza y se abalanzó sobre ella.

En ese momento la víctima pegó un grito que despertó al hijo de ambos, quien salió de su habitación y al ver a su padre sobre su madre atacándola se abalanzó sobre él y le pidió que la soltase, a lo que el acusado respondió con un empujón que le tiró al suelo mientras le decía: "ella me ha jodido la vida, ahora se la jodo yo".

El menor, que había caído al suelo y se cortó también con el cuchillo, salió del domicilio y se dirigió escaleras abajo con la intención de pedir ayuda a sus abuelos maternos, que también residían en el edificio.

Entonces, el acusado aprovechó para cerrar la puerta con llave para seguir atacando a su mujer, mientras le decía "te creías que te ibas a escapar".

Una vez llegaron los servicios de emergencia al domicilio, trasladaron a la víctima en estado muy grave al Hospital Doce de Octubre, donde fue operada de urgencia. Sin embargo, falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones que le había provocado su marido.

El agresor ingresó en prisión provisional, donde permanece, y poco después un juzgado le retiró la patria potestad y designó tutora provisional del menor a su abuela materna.

El juicio continuará este lunes con el inicio de la prueba testifical. EFE