Abarca Sports dice que los controles a Lazkano en su etapa en el Movistar fueron negativos

Madrid, 31 oct (EFE).- Abarca Sports, empresa gestora del Movistar Team de ciclismo, emitió un comunicado en el que defendió que los controles efectuados al español Oier Lazkano durante su trayectoria en el equipo fueron siempre negativos después de que este haya sido suspendido provisionalmente por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras detectarse anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico de Atleta.

La empresa comienza haciendo público el texto que ha sido remitido a ella por la propia UCI en el que se explica: "El Panel de Expertos llegó a su conclusión después de la revisión del Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) del Ciclista, así como la explicación y la documentación de respaldo proporcionada por el ciclista. Tenga en cuenta que este aviso se le envía porque el Sr. Lazkano López fue contratado por su equipo en el momento de los delitos relevantes identificados en su ABP (es decir, 2022, 2023 y 2024)".

Además, se añade: "En esta etapa y hasta esta notificación, la UCI tuvo que mantener el asunto confidencial más allá de las organizaciones antidopaje según las regulaciones aplicables. Después de revisar la explicación del corredor y la documentación de respaldo, el Panel de Expertos emitió una opinión unánime confirmando su evaluación anterior".

En relación a ese documento Abarca Sports aclara tres puntos: que no tuvo conocimiento de la situación hasta la tarde del 30 de octubre; que durante las 3 temporadas de relación contractual de las 5 a las que refiere el estudio de la UCI, todos los controles a que fue sometido por parte de los diferentes organismos nacionales e internacionales, así como internos del propio equipo, arrojaron un resultado negativo; y que reitera "con absoluta firmeza su inquebrantable compromiso con un deporte limpio y transparente" redoblando "con determinación absoluta todos los esfuerzos, controles y medidas" que viene impulsando hasta la fecha.

Lazkano, de 25 años y que actualmente pertenecía al equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, fue campeón de España en ruta en 2023 y era uno de los nombres más destacados del ciclismo español en los últimos años. EFE