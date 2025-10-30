Espana agencias

Una prostituta acusa a un hombre de violarla en Calvià (Mallorca): "Tenía miedo de que me hiciera algo"

Por Newsroom Infobae

Una mujer que ejercía de chica de compañía en Calvià en el año 2021 ha acusado este jueves en la Audiencia Provincial a un hombre de violarla un día que habían concertado unos servicios sexuales.

Ha sido durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en el que ha asegurado que "sintió miedo de que le hiciera algo".

Fiscalía pide para el acusado una pena de siete años de prisión y que indemnice a la víctima con 10.000 euros por unos hechos que ocurrieron en enero de 2021.

La vista ha arrancado con la declaración de la víctima, después de que el acusado haya solicitado poder ser interrogado en último lugar. Antes, su letrado ha introducido documentación para acreditar que en el momento de los hechos presentaba complicaciones médicas que le habrían impedido haberlos cometido.

La mujer, por su parte, ha relatado el encuentro con el acusado, recordando, además, que era la segunda vez que iban a mantener relaciones sexuales, a cambio de 80 euros, con quien ha señalado que era su primer cliente después de haber optado por ejercer la prostitución. "Nunca más podré hacer eso. Me siento vacía y deshecha. Aquello marcó mi vida", ha afirmado.

La víctima ha señalado que aunque el encuentro en el piso del acusado sucedió al principio con algo de tensión, cuando la situación se suavizó fueron al dormitorio a mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, en un momento dado, el hombre trató de introducir prácticas que a la víctima no le gustaron, momento en que ella le pidió que parara. "No me gusta eso, me estás haciendo daño. ¿Qué me has hecho? Me duele", ha recordado que le dijo.

Fue entonces cuando el hombre pidió a la mujer que abandonara el domicilio, pero negándose a pagar. "Me lanzó unas monedas", ha apuntado ella.

