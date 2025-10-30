Espana agencias

Un jurado popular declara a Dilawar Hussein culpable del triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid)

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado a Dilawar Hussein culpable por unanimidad de tres delitos de homicidio sin contemplar las atenuantes de confesión y arrebato que reclamó su defensa.

En una vista pública este jueves, el tribunal ha leído el veredicto en el que se aprecia que actuó "con extrema violencia" y con la atenuante de alteración psíquica, lo que le afectó de forma leve a su capacidad de discernir entre el bien y el mal.

En el juicio, el autor confeso del triple admitió que asesinó con una barra de hierro a los tres hermanos Gutiérrez Ayuso, manifestando que escuchó "voces en su cabeza" que le llevaron "ahí" y que ve "fantasmas".

"MI CABEZA NO ESTABA BIEN"

"Yo estaba mal. Mi cabeza no estaba bien. Escuché voces por mi enfermedad. Las voces me llevaron ahí. Salté la pared porque quería hablar con ellos pero sacaron cuchillos y yo vi un palo de hierro y les di", confesó.

El móvil del crimen fue la deuda que tenían las hermanas con el acusado, a quien debían 60.000 euros. Amelía y Ángeles fueron víctimas de una 'estafa amorosa' a manos de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán, a quienes mandaban dinero desde el locutorio que regentaba Dilawar.

En sede policial, manifestó a los investigadores que les mató con una barra de hierro que había en el domicilio y que volvió a los días para tratar de quemar los cuerpos. De ahí, a que los agentes hallaran en la inspección ocular dos huellas de pisadas distintas en el escenario del crimen. Además, aseguró que estaba "loco".

'ESTAFA AMOROSA'

Las hermanas sufrieron lo que se conoce como 'una estafa amorosa' a través de internet por parte de unos supuestos militares americanos destinados en Afganistán y pidieron un préstamo de 60.000 euros al que sería su asesino al quedarse sin ahorros. Conocían a Dilawar, apodado el 'Negro', de haberle alquilado una de las habitaciones de su casa.

En septiembre de 2023, un juez de Alcalá de Henares impuso al acusado una orden de alejamiento respecto de una de las hermanas tras varias denuncias por acoso y amenazas.

A mediados de enero de 2024, los vecinos dieron la voz de alarma a las autoridades al no ver durante semanas a las víctimas. Denunciaron la desaparición un mes después del crimen ocurrido el 17 de diciembre de 2023.

Fue entonces cuando agentes de la Guardia Civil hallaron los cadáveres dentro de su casa, quemados y apilados. Según las pesquisas, los mató con una barra de hierro tras escalar el muro de su vivienda.

El hallazgo se produjo alrededor del 19 o 20 de enero, y la detención del agresor se efectuó el 22 de enero, decretándose su ingreso en prisión provisional tras confesar el crimen.

A GOLPES CON UNA BARRA DE HIERRO

Los hechos se produjeron la mañana del 17 de diciembre de 2023, cuando el investigado acudió al domicilio donde residían los tres hermanos asesinados.

Tras escalar el muro perimetral, llamó a la puerta del domicilio, abriéndole J. G. A.. Una vez en el interior, el investigado le propinó múltiples golpes en la cara y la cabeza utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

A continuación, el investigado se acercó a F. A. G. y le propinó múltiples golpes en la cabeza, utilizando para ello un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características, provocando su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

Finalmente, se aproximó a F. M. Á. G. y, con idéntica intención, le propinó varios golpes en la cara y en la cabeza utilizando un palo de hierro o un objeto contuso, largo y pesado de similares características hasta provocar su fallecimiento por traumatismo craneoencefálico.

El día 19 de diciembre de 2023 sobre las 20 horas, el investigado accedió al interior del domicilio sito en la Travesía del Calvario n3 de Morata de Tajuña, donde se encontraban los cadáveres de F. A., F. M. y J. G. A., y prendió fuego a los mismos.

El acusado fue detenido el día 22 de enero de 2024 y el juez de Instrucción número 5 de Arganda del Rey acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, por estos hechos.

El acusado tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en el momento de los hechos, habida cuenta de que presenta un trastorno de personalidad en donde predominan los rasgos paranoides, observado junto una carga progresiva de frustración vivencial situacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden garantizar los derechos de los dos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero

Piden garantizar los derechos de

JJpD afirma que el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es "imprescindible" y es una demanda histórica

JJpD afirma que el proyecto

El Supremo confirma que el Estado tendrá que indemnizar al fiscal Stampa con 4.000 euros

El Supremo confirma que el

Abascal afirma que Mazón sufre "un linchamiento" y carga contra el PP por "estar atemorizado" ante Sánchez

Abascal afirma que Mazón sufre

El TS confirma la condena de 21 años de prisión impuesta por intentar quemar a su pareja en una lonja en Bilbao

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso patrocina con 1,5 millones

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

ECONOMÍA

La Justicia concede la incapacidad

La Justicia concede la incapacidad permanente a una mujer con síndrome postcovid: “Sus secuelas deben considerarse definitivas”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 30 octubre

España necesita tres millones de viviendas en alquiler y multiplicar por diez las protegidas en los próximos 15 años

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La nueva ley de alcohol y menores podría causar pérdidas millonarias en los bares por la prohibición del patrocinio de cerveza

DEPORTES

La respuesta de Iker Casillas

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”