Tellado cree que Sánchez "ha optado por la amnesia" en el Senado y dice que "sale más acorralado": "Estamos satisfechos"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "optado por la amnesia" este jueves en el Senado y ha asegurado que "sale más acorralado" que antes; celebrando que desde la formación están "satisfechos" con el resultado.

"En cinco horas Sánchez no ha contestado a nada (...) Le hemos visto instalado en la evasiva: 'no me consta', 'no lo recuerdo', 'no lo sé'. Ha buscado mil fórmulas para no contestar a nada porque sabe que si mentía tendría un problema judicial y si decía la verdad también y, por lo tanto, ha optado por la amnesia", ha declarado en una entrevista en el programa de 'La linterna' de la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la formación de Alberto Núñez Feijóo haya citado esta mañana al jefe del Ejecutivo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' de la Cámara Alta --donde tiene mayoría absoluta-- para que aclare el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Tellado ha defendido que desde el partido están "satisfechos" con el resultado de la cita porque han visto a "un presidente acorralado por su propia biografía, personal y política", alegando que "hoy sale un Partido Popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes" puesto que "España no merece esto".

"No ha sido capaz de negar que conociera las andanzas de Ábalos, no recuerda si conocía a los miembros de la trama, no recuerda dónde está la gerencia del Partido Socialista donde se reparten sobres con dinero negro, no respondió sobre dónde vivía el hermano (...) Está secuestrado por el independentismo y acorralado por los casos de corrupción de una legislatura que dibuja en un partido socialista que creo que da vergüenza hasta a sus propios votantes", ha sentenciado.

"SI HOY FEIJÓO NO ES PRESIDENTE ES PORQUE NO ACEPTAMOS CHANTAJES"

Preguntado por cuál es la fecha que vislumbra el PP de cara a las próximas elecciones generales, Tellado ha respondido que la postura del partido es "conocida" y que "no faltan motivos para censurar" al Ejecutivo sino "votos". "Nada indica que esos votos vayan a aparecer escuchando a los responsables de Junts", ha esgrimido.

Respecto a esto último y en referencia a la relación entre los 'populares' y la formación de Carles Puigdemont, ha precisado que el PP "no es Sánchez" y, por tanto, no hará lo que han criticado: "Si hoy Feijóo no es presidente es porque nosotros no aceptamos el chantaje que sí aceptó Pedro Sánchez frente a los nacionalistas (...) Fuera de la ley y fuera de la Constitución no nos encontrarán".

Así las cosas, ha señalado que no sabe si en España debe haber una moción de censura pero que "lo que sí debe haber son elecciones cuanto antes para limpiar la política española". "Esta legislatura nunca debió haber existido, es un inmenso error que carece de sentido", ha afirmado, remarcando que desde el PP tienen claro que "hay una mayoría social de cambio en España" en la que "si mañana los españoles pudiesen votar, Sánchez pasaba a la historia de forma inmediata".

"Estamos trabajando para constituirnos en una alternativa que devuelva la normalidad a la política española, para poder reconstruir todo lo que el 'sanchismo' ha dañado", ha apostillado.

