Sánchez espera hoy contrarrestar el interrogatorio "sucio" del PP en el Senado marcando perfil institucional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves 30 de abril en la 'comisión Koldo' del Senado donde tiene previsto responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios marcando perfil institucional y de este modo contrarrestar un interrogatorio del PP que en Moncloa esperan que sea "sucio".

Sánchez responderá ante los senadores a petición del PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y será interrogado por las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán --los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, elegidos por el propio Sánchez-- y el exasesor Koldo García.

Los tres están siendo investigados por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de corrupción mediante el cobro de mordidas a empresas y Cerdán se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado mes de junio.

El jefe del Ejecutivo acudirá a la Cámara Alta acompañado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y un asesor de Moncloa.

"SOLO PUEDE IR A EMPATAR"

Acude dispuesto a responder, según confirman fuentes de Moncloa, y no se acogerá a su derecho a no contestar como han hecho otros comparecientes en la misma comisión, por la que ya han pasado, entre otros muchos, Ábalos, Cerdán y Koldo García.

El presidente afronta el interrogatorio, que previsiblemente se prolongará durante varias horas, con "normalidad" y con una actitud similar a la que muestra durante las sesiones de control que enfrenta cada semana en el Congreso, pero "multiplicada" explican en su equipo.

No obstante, no está previsto que desvele información nueva, sino que conteste en la misma línea que viene haciendo hasta el momento, apuntan. También está descartado que realice anuncio alguno e intentará no salirse del perfil institucional.

A juicio del Gobierno el formato de pregunta-respuesta en turnos de 50 minutos por cada grupo no es favorable para el compareciente y esperan además que algunos senadores dificulten la labor del presidente y le resten tiempo para contestar formulando sus preguntas. Con estas circunstancias no aspiran a salir vencedores de esta cita y consideran que solo pueden ir "a empatar".

QUE NO SEA UN "CIRCO"

En el Gobierno criticaron con dureza a Feijóo cuando anunció la decisión de convocar a Sánchez y ahora lanzan un mensaje de contención a la oposición para que la comparecencia sea "lo menos circo posible".

Todavía están a la espera de conocer quien será el senador del PP que le formulará el interrogatorio, dado que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha decidido mantener la incógnita hasta el último momento.

En todo caso, en Moncloa restan a importancia a quien sea el elegido y sostienen que Sánchez actuará del mismo modo sin importar a quien tenga enfrente. En cualquier caso, esperan una sesión "dura" y "sucia" trasladan.

