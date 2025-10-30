Espana agencias

Robles y su homólogo de Letonia destacan las "buenas relaciones" entre ambos países en defensa y seguridad

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo de Letonia, Andris Sprüds, han destacado este jueves las "buenas relaciones" entre España y el país báltico en materias como "cooperación industrial de defensa", y "contribución a la seguridad y la estabilidad", en el marco de la OTAN y la Unión Europea.

Así lo ha trasladado el Ministerio a través de un comunicado, en el que ha subrayado la "referencia" que España supone para Letonia, país donde hay desplegado un importante contingente, tanto en el Grupo de Combate multinacional de la OTAN, en la base militar de Adazi, como en la batería de defensa aérea NASAMS en la base aérea de Lielvarde.

"Un esfuerzo que es una muestra más del sólido compromiso de España con la defensa del flanco oriental de la Alianza Atlántica. Además, en beneficio de Letonia y de las otras dos repúblicas bálticas, España participa regularmente en la misión de Policía Aérea del Báltico", ha señalado Robles.

Durante su visita oficial en España, el ministro Sprüds tiene previsto visitar distintas industrias nacionales como la fábrica que la empresa GDELS-Santa Bárbara tiene en Trubia (Asturias).

En esta instalación, el pasado mes de mayo se comenzó la producción de los 42 blindados tipo ASCOD ('Pizarro' en España) para el Ejército letón, con el objetivo de modernizar su equipamiento militar como parte de un "esfuerzo más amplio" de Letonia por modernizar sus fuerzas armadas en respuesta a la evolución de los retos de seguridad en la región.

Este paso se produjo tras el contrato firmado entre Letonia y General Dynamics para la adquisición de Vehículos de Combate de Infantería (IFVs) de oruga avanzados para reforzar las capacidades mecanizadas del Ejército letón, los cuales se comenzarán a entregar a partir del próximo año.

