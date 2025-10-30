Espana agencias

Puigdemont reivindica la "fortaleza" de Junts tras avalar su militancia la ruptura con el PSOE

Por Newsroom Infobae

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este jueves la "fortaleza" de su formación después de que un 86,98% de la militancia haya avalado en una consulta interna el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE.

"La alta participación, el debate interno que hemos tenido y el resultado de la consulta evidencian la fortaleza de Junts. Nos preocupa el país y nos preocupa su gente, por eso nos sentimos comprometidos a tomar decisiones difíciles, que son extrañas en un entorno dominado por el relato fácil de brocha gorda, la demagogia sobre temas complejos y el populismo de los dos extremos", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Así, ha agradecido a todos los afiliados que han participado en la consulta por haber contribuido "a esta fortaleza" de la formación.

