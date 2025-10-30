Morant dice que "toda España lloró" en el funeral por la dana y ve en las víctimas "dolor convertido en rabia"

La ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha afirmado que "toda España lloró" durante el funeral del Estado celebrado este miércoles en Valencia en recuerdo de las víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, y ha detallado que vio en sus familias un "dolor convertido en rabia".

En una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, que ha recogido Europa Press, la líder de los socialistas valencianos se he referido a los insultos que algunos asistentes realizaron contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, a quien profirieron insultos como "cobarde", "asesino", "rata" o "malparit".

En su opinión, durante el funeral pudo ver "el dolor convertido en rabia, no odio", que nace "de ese dolor" por la pérdida de sus familiares. También ha destacado "la valentía" de las víctimas que "buscan justicia" por la muerte de 229 personas en Valencia en la dana de hace un año.

"Yo creo que me impregné, me parece que como toda España, del dolor de las víctimas. Yo creo que toda España estuvimos llorando durante esa hora y pico, junto con los familiares de los fallecidos", ha detallado Morant.

Acto seguido, se ha referido a testimonios concretos de algunas víctimas, "historias muy muy duras" que escuchó "con dolor", como el caso de Dolores, que "ha perdido a su marido y a su dos hijos"; o el de Mariló, "que ha perdido al marido y a su única hija".

"Ver que esta riada y la negligencia de la gestión de la misma, la falta de aviso a la ciudadanía, provocó que mujeres se quedaran viudas esperando a que sus maridos llegaran a casa, o que chiquillas se quedaran sin su madre, familias que han perdido a tres miembros", ha lamentado Morant.

DESCARTA MOCIÓN DE CENSURA A MAZÓN

Preguntada por la posibilidad de presentar una moción de censura contra Mazón, la líder de los socialistas valencianos lo ha vuelto descartar, esgrimiendo que "solo haría que insistir en esa resignación de impunidad" que tiene el 'president' de la Generalitat Valenciana.

Eso sí, ha señalado que consuma su remodelación del Consell el próximo miércoles y ha advertido de que si el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "consiente un cuarto gobierno de Mazón con lo que está pasando, como si no hubiera ocurrido nada", el PP se convertirá "en inútil, incapaz de resolver sus problemas", además de ser "el principal problema" de los valencianos.