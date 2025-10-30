Morant acusa al PP de montar un "circo" por citar a Sánchez en el Senado y rechaza que haya una caja B en el PSOE

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado hoy al PP de montar un "circo" en el Senado con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy se está sometiendo a las preguntas de los senadores en la comisión de investigación del 'caso Koldo' abierta en la Cámara Alta. En este contexto ha rechazado que el PSOE tenga una caja B.

Diana Morant ha realizado estas declaraciones en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el PSOE se enfrenta a esta comparecencia con tranquilidad porque no tienen nada que esconder.

En su opinión, el PP sabía que "no había motivos para montar ese circo" y les ha acusado de utilizar el Senado y la institución como instrumento también para hacer esa política y para seguir "esparciendo bulos y mentiras, para desacreditar al adversario y desacreditar en general la política".

A este respecto, la secretaria general de los socialistas valencianos cree que los 'populares' "consumarán lo que han venido a hacer" en el Senado porque lo hacen, ha dicho, en todas las sesiones de control al Gobierno de España, en el Congreso y en el Senado. "No saben hacer otra cosa", ha exclamado.

Dicho esto, Diana Morant ha manifestado estar segura de que el presidente del Gobierno "dará todas las explicaciones" y con ello "acercarse a la ciudadanía a través de la verdad".

"CAJA B", UNA LÍNEA ROJA

Así, ha dicho no estar "nada preocupada" porque aflore una caja B del PSOE porque, ha asegurado que, a diferencia de otros partidos, esta es una "línea roja" para su partido y lo primero que hacen es ver qué ha pasado y "si hace falta corregir cosas o aumentar los códigos éticos".

En este sentido, ha recalcado que el PSOE ha comprobado que "no hay ni caja B ni financiación irregular" del partido a través de auditorías externas, y con el propio Tribunal de Cuentas. Morant ha recalcado que han colaborado con la justicia y que si hubiera habido algo el propio partido lo hubiera "aflorado" porque esta es una línea "nuclear" para los socialistas.

Por lo tanto, ha concluido que defienden con contundencia la limpieza del partido "más allá de las personas" que les defraudaron y que han apartado "de manera inmediata".