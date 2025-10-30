Espana agencias

En libertad los tres marineros investigados en Camariñas (A Coruña) por tenencia de explosivos y pesca ilegal

Por Newsroom Infobae

El juez del Tribunal de Instancia de Corcubión (A Coruña), plaza 1, ha decretado la puesta en libertad de los tres marineros investigados por un delito contra la fauna y por tenencia y depósito de explosivos.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el patrón de un pesquero y dos marineros pasaron a disposición judicial este jueves.

El operativo de la Guardia Civil de A Coruña tuvo su fase de explotación este martes cuando las tres personas fueron detenidas en el puerto de Corcubión.

