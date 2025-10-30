Espana agencias

El TS absuelve al 'Pequeño Nicolás' por fingir que era del Gobierno y le baja condena en el caso sobre una compraventa

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado absolver a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', del delito de usurpación de funciones públicas por el que fue condenado a 1 año y 5 meses de cárcel por hacerse pasar por un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy en la compraventa de un inmueble, pero le mantiene dos años de prisión como responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

A través de una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal estima de forma parcial su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a 3 años y 5 meses de prisión por esos dos delitos.

Los magistrados le absuelven de usurpación de funciones al no apreciar "los presupuestos típicos exigidos para la sanción penal de la conducta enjuiciada, lo que conduce a la estimación del motivo".

"Parece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal", indican.

