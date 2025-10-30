Espana agencias

El PSOE respalda al juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' y tacha de "artimaña" intentar derivarlo a Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE ha salido en defensa del juez de Tarragona que instruye el 'caso Montoro', Rubén Rus, asegurando que es "neutral", por lo que el partido se muestra a favor de que siga con la causa sobre presuntos favores fiscales a empresas cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Así las cosas, ve una "artimaña" que algunos imputados quieran que pase a los juzgados de Madrid.

Como acusación popular, los socialistas han presentado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que piden al juez que desestime la cuestión de competencia territorial presentada por el despacho Equipo Económico y directivos investigados.

El PSOE sostiene que es "más que suficiente" para que el caso se mantenga en manos del juez Rus que una de las empresas gasísticas investigadas, Messer, tiene su sede en la provincia de Tarragona. A su juicio, es "un punto objetivo de conexión territorial, en tanto allí se emiten, almacenan e incautan los correos electrónicos que exteriorizan y documentan la dinámica delictiva".

Uno de esos correos intervenidos recogía que "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

La formación considera que concurren "los elementos del delito de cohecho activo de particulares" y que su "lugar de comisión se sitúa en el partido judicial de Tarragona, que además fue el primero en iniciar las actuaciones procesales". "Siendo, por lo tanto, más que provisionales la naturaleza y circunstancias de la multitud de hechos objeto de investigación", abunda.

A ello añade "lo embrionario", a su juicio, del procedimiento, haciendo hincapié en que todavía no se ha llamado a declarar a los investigados, "debiendo tenerse en cuenta que la configuración del objeto procesal en el proceso penal es de cristalización progresiva, máxime en una macrocausa de corrupción política de magnitudes colosales".

En su opinión, que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona "debiera inhibirse en favor de los juzgados de Madrid resulta un planteamiento absurdo y, en realidad, una artimaña procesal tendente a desestabilizar el proceso".

Los socialistas afirman que esta causa es "uno de los mayores casos de corrupción político-económica de la historia reciente de España y, desde luego, uno de los más sangrantes por el contexto social en que tuvo lugar".

"Mientras se aplicaban estrictas medidas económicas de durísima austeridad especialmente dolorosas para quienes dependían de un salario, o en los peores casos del gasto social, el Ministerio de Hacienda confeccionaba leyes fiscales a medida de determinadas empresas o 'lobbies' reduciendo la recaudación y limitando por tanto la disponibilidad de crédito para el gasto social", inciden.

Debido a "esa magnitud, con ramificaciones múltiples y hechos de enorme gravedad, el rigor en la instrucción y la ejemplaridad del juzgado no admiten la más mínima sospecha de irregularidad", apuntan.

UNA "FORMA TORTICERA" DE PRESIONAR AL JUZGADO

Los socialistas consideran que hay una "falta absoluta de fundamento jurídico" en la acusación "infundada" de "parcialidad" contra el juez instructor.

También entienden que el escrito en el que la defensa del despacho pide la nulidad del proceso "forma parte de una estrategia dilatoria dirigida a evitar la declaración de los investigados antes de la resolución de los recursos de apelación interpuestos".

La declinatoria a la que se refiere argumentaba, recuerdan los socialistas, que la falta de competencias territoriales que alegó la defensa del despacho "no resulta fruto de un error en la interpretación de las normas, sino de su absoluta falta de observancia".

El PSOE contesta que esto "no viene acompañado de ninguna evidencia" y que se trata de "simples elucubraciones, desprovistas de sustento fáctico", por lo que defiende "la neutralidad" del juez.

Y apostilla que el "verdadero cambio hubiera sido acordar la inhibición en favor de los juzgados radicados en Madrid (...), después de haber turnado el asunto a los Juzgados de Tarragona".

Además, afea que el despacho solicite la nulidad de la instrucción por vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley y mantiene que debería de realizarse "a través de un incidente de recusación". "De lo contrario", añade, "parece una forma torticera de presionar al juzgado propia de quien se muestra impotente por carecer de prueba alguna" que sustente sus acusaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP elige a su senador Alejo Miranda para interrogar a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo'

El PP elige a su

Juana Rivas pide "acabar este circo" tras declarar por sustracción: "No me voy a rendir por mi hijo"

Juana Rivas pide "acabar este

El TS absuelve al 'Pequeño Nicolás' por fingir que era del Gobierno y CNI y rebaja condena en el 'caso Alamedilla'

El TS absuelve al 'Pequeño

Tellado carga contra Sánchez por los "elogios" a su exministro en el Senado: "De todo, menos Ábalos el imputado"

Tellado carga contra Sánchez por

Cuerpo dice que los gritos contra Mazón en el funeral por los fallecidos en la dana deben hacerle "actuar y reflexionar"

Cuerpo dice que los gritos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga a un

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” y una comparecencia tras ser insultado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 30 octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje