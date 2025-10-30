El PSOE augura que la 'comisión Koldo' "pasará a los rincones más oscuros del Senado" y defiende a Sánchez: "Es honesto"

El senador del PSOE Alfonso Gil ha augurado este jueves que la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' "pasará a los rincones más oscuros" de la Cámara Alta, y ha proclamado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Begoña Gómez, su mujer, y David Sánchez, su hermano, son personas "honestas".

Durante su intervención en la comparecencia de Sánchez en la 'comisión Koldo', Gil ha coincidido con el jefe del Ejecutivo al considerar que el organismo es "un circo" que "no ha determinado nada" después de 91 sesiones. "Esta comisión es la de la difamación, la de la frustración, y nosotros la llamamos la de la crucifixión, porque el que pasa por aquí no tiene garantías procesales", ha criticado.

A renglón seguido, el senador socialista ha acusado al PP de intentar "ocultar" la "nefasta gestión" del presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, al frente de la dana, puesto que la sesión ha tenido lugar un día después del Homenaje de Estado a las víctimas de la catástrofe, que tuvo lugar ayer, jueves, en el primer aniversario de las riadas.

"QUIEREN COLOCARNOS UNA GÜRTEL"

"Tenían 237 razones poderosísimas para haber hecho que esta comparecencia fuera en otro día. Porque a pesar de su intento de ocultar la nefasta gestión que ha costado 237 vidas, no lo han conseguido", ha criticado.

Seguidamente, Gil ha afirmado que, con la citación de Sánchez, los 'populares' buscan un "efecto espejo" con la voluntad de "colocar" al PSOE "una Gürtel y una Kitchen", para recordar, a continuación, que la actual gerente de la formación socialista, Ana María Fuentes, ya explicó ante la comisión que la financiación del partido está auditada por el Tribunal de Cuentas y también de forma externa.

Sobre los pagos en efectivo del partido, ha trasladado que el Senado también pagaba las dietas de los desplazamientos con dinero en metálico. "Uno va a un viaje de dos días, sube a una sala y un magnífico, extraordinario funcionario de esta casa 50, 100, 150. Se paga en el Senado. ¿Eso quiere decir que se está haciendo algo ilícito o ilegal? No, porque entiendo que el origen del dinero, igual que en el PSOE, sale del banco", ha subrayado.