El PP lamenta el "bloqueo" a la ley antiokupación ante el aumento en provincias como Tarragona

La diputada del PP en el Congreso por Tarragona, Elisa Vedrina, ha lamentado este jueves el "bloqueo" de la Mesa del Congreso de los Diputados a la ley antiokupación presentada por su partido, ante el aumento de las okupaciones ilegales de vivienda que, según ha explicado, se ha producido desde 2017 en la provincia.

En una intervención ante los medios en Reus (Tarragona), Vedrina ha asegurado que desde 2017 "han crecido en más de un 50%" en Tarragona, concretamente se produjeron 521 denuncias en 2017 frente a las casi 800 en 2024, según datos de la formación a preguntas realizadas al Gobierno, informa el partido en un comunicado.

La diputada ha abogado por endurecer las penas a las okupaciones ilegales, hacer "desalojos exprés en 24 horas", impedir el empadronamiento de los okupas e impulsar mejoras procesales para agilizar los trámites de desalojo.

