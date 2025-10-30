Espana agencias

El Gobierno otorga la Orden de Isabel la Católica al sultán de Omán y a varios miembros del ejecutivo omaní

El Gobierno ha otorgado el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán de Omán, Haitham Bin Tariq, y ha condecorado con la misma orden a ocho miembros del ejecutivo omaní. Además, ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a otras cuatro autoridades del país ubicado en la península Arábiga.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, que en tres reales decretos oficializa las condecoraciones a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, con la firma del Rey Felipe VI.

En concreto, el Ejecutivo ha concedido al sultán de Omán, Haitham Bin Tarik, el Collar de la Orden de Isabel la Católica, dando así muestra del "real aprecio" de España. También ha condecorado con la Orden de Isabel la Católica a un total de ocho ministros y miembros del Gobierno de Omán.

Son el viceprimer ministro para Asuntos de Defensa, Sayyid Shihab bin Tarik Al Said; al ministro de la Oficina Real, el sultán Mohammed Al Nomani; al ministro del Consejo de la Corte Real, Sayyid Khalid Hilal Al Busaidy; al ministro de Asuntos Exteriores, Sayyid Badr Hamad Al Busaidi; el ministro de Comercio, Qais Mohammed Al Yousef; el ministro de Energía y Minerales, Salim Nasser Al Aufi; el jefe de la Oficina Privada del Sultán, Hamed Said Al Oufi; y el presidente de la Autoridad Omaní para Inversiones, Abdulsalam Mohammed Al Murshidi.

Por último, el Gobierno ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al embajador del Sultanato de Omán en Madrid, Thamir Faiz Al Alawi; al comandante de la Guardia Real, Salim Ali Al Hosni; al jefe del Protocolo Real, Mohammed Hamed Al Sarmi; y al jefe de la Unidad Médica de la Corte Real del Sultanato de Omán, Saif Zahir Al Salmi.

España y Omán mantienen relaciones diplomáticas desde 1972, si bien la apertura de la Embajada española en Mascate no se produjo hasta 2004, tras lo cual el sultanato procedió a nombrar embajador en Madrid en 2006.

Los contactos a nivel político se han intensificado en los últimos años, principalmente por parte de altos cargos del Ministerio de Exteriores, si bien el ministro, José Manuel Albares, tuvo ocasión de reunirse con su homólogo omaní en marzo de 2024 en Madrid. Además, el Rey también mantuvo una conversación telefónica con el sultán Haitham en octubre de 2023.

Felipe VI ya se encontró con Haitham bin Tariq tras viajar a Omán en 2020 para presentarle sus condolencias por el fallecimiento de su primo y predecesor en el cargo, el sultán Qabus, a cuyo funeral asistió el monarca.

