El futuro polvorín en Son Sant Joan no supondrá un peligro para la ciudadanía, asegura el coronel jefe de la base

Newsroom Infobae

El coronel jefe de la base aérea de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor, ha asegurado que el futuro polvorín que proyecta el Ministerio de Defensa en la zona no supondrá un peligro para la ciudadanía.

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por IB3, con motivo de la presentación de las actividades programadas por el 75 aniversario de la clasificación de Son Sant Joan como base aérea.

El coronel jefe, aunque ha dicho haber "leído cosas que hablan de un silo de misiles", ha afirmado que el futuro polvorín servirá como almacén para guardar armamento y municiones.

De esa manera, ha señalado, no tendrán que traer este material desde el acuartelamiento de Puntiró y mejorarán su operatividad en cuestiones de logística.

De Montemayor, no obstante, ha negado que estas nuevas instalaciones en la base de Son Sant Joan vayan a suponer un riesgo para la ciudadanía.

"No hay ningún peligro para ningún civil ni nadie se tiene que preocupar", ha aseverado.

