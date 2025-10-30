Compromis y Geroa Bai acusan al PP de "uso torticero" del Senado y de convertirlo en "escenario de enfrentamiento"

Geroa Bai y Compromís, senadores del grupo Izquierda Confederal, han denunciado este jueves el "uso partidista y torticero" del Senado por parte del PP y sus aliados de la derecha, a quienes han acusado de convertir la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en "un escenario de enfrentamiento político".

En la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, la expresidenta navarra y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado a los grupos de la derecha de convertir la comisión de investigación del Senado en "un escenario de enfrentamiento" y de propiciar la degradación del debate político.

Frente a ello, el presidente del Gobierno ha reivindicado el papel del Senado como Cámara de debate territorial "y no de amplificación de intereses partidistas"

A continuación, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha indicado que "no existe indicio alguno" que relacione al jefe del Ejecutivo con los hechos investigados y ha mostrado el apoyo de su grupo a la acción del Gobierno y a su "compromiso con Canarias y con La Gomera".

También desde el mismo grupo, el senador de Compromís Enric Morera ha criticado que el Senado "se haya convertido en una máquina de reprobaciones" y ha denunciado el uso "torticero y partidista" de las comisiones de investigación.

Además, ha preguntado a Sánchez si considera delito los "sobresueldos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo a una cifra "de 77.000 euros cobrados en el Senado", y ha pedido que "se investiguen también esos pagos" como parte del 'caso Koldo'.

CRÍTICAS A LA TRANSFOBIA SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, ha agradecido la comparecencia de Sánchez y ha acusado al PP de no querer aclarar el 'caso Koldo', sino "dinamitar caiga quien caiga" el Gobierno de coalición --del que ha augurado que le queda "rato" en el poder--, calificando a PP, Vox y UPN como "el tripartito de los resentidos" y denunciando que han convertido el Senado en "un reino de taifas".

Delgado ha pedido "huir de los trampantojos" del PP y ha realizado varias preguntas sobre su conocimientos de los supuestos fasos de corrupción en su partido y en las acciones para enfrentarlos. Igualmente, ha afirmado que el presidente es "pieza del trofeo de la caza mayor" y ha denunciado la campaña "de transfoba como arma arrojadiza" que ha sufrido su esposa, Begoña Gómez, siendo llamada "Begoño" por algunos medios y personas en redes sociales.