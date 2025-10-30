Espana agencias

Compromis y Geroa Bai acusan al PP de "uso torticero" del Senado y de convertirlo en "escenario de enfrentamiento"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Geroa Bai y Compromís, senadores del grupo Izquierda Confederal, han denunciado este jueves el "uso partidista y torticero" del Senado por parte del PP y sus aliados de la derecha, a quienes han acusado de convertir la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en "un escenario de enfrentamiento político".

En la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, la expresidenta navarra y senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha acusado a los grupos de la derecha de convertir la comisión de investigación del Senado en "un escenario de enfrentamiento" y de propiciar la degradación del debate político.

Frente a ello, el presidente del Gobierno ha reivindicado el papel del Senado como Cámara de debate territorial "y no de amplificación de intereses partidistas"

A continuación, el senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea, ha indicado que "no existe indicio alguno" que relacione al jefe del Ejecutivo con los hechos investigados y ha mostrado el apoyo de su grupo a la acción del Gobierno y a su "compromiso con Canarias y con La Gomera".

También desde el mismo grupo, el senador de Compromís Enric Morera ha criticado que el Senado "se haya convertido en una máquina de reprobaciones" y ha denunciado el uso "torticero y partidista" de las comisiones de investigación.

Además, ha preguntado a Sánchez si considera delito los "sobresueldos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aludiendo a una cifra "de 77.000 euros cobrados en el Senado", y ha pedido que "se investiguen también esos pagos" como parte del 'caso Koldo'.

CRÍTICAS A LA TRANSFOBIA SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

Por su parte, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, ha agradecido la comparecencia de Sánchez y ha acusado al PP de no querer aclarar el 'caso Koldo', sino "dinamitar caiga quien caiga" el Gobierno de coalición --del que ha augurado que le queda "rato" en el poder--, calificando a PP, Vox y UPN como "el tripartito de los resentidos" y denunciando que han convertido el Senado en "un reino de taifas".

Delgado ha pedido "huir de los trampantojos" del PP y ha realizado varias preguntas sobre su conocimientos de los supuestos fasos de corrupción en su partido y en las acciones para enfrentarlos. Igualmente, ha afirmado que el presidente es "pieza del trofeo de la caza mayor" y ha denunciado la campaña "de transfoba como arma arrojadiza" que ha sufrido su esposa, Begoña Gómez, siendo llamada "Begoño" por algunos medios y personas en redes sociales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP lamenta el "bloqueo" a la ley antiokupación ante el aumento en provincias como Tarragona

El PP lamenta el "bloqueo"

Almeida cree que Sánchez "está actuando como un corrupto" con sus "evasivas" y "sonrisitas" en el Senado

Almeida cree que Sánchez "está

El TS absuelve al 'Pequeño Nicolás' por fingir que era del Gobierno y le baja condena en el caso sobre una compraventa

El TS absuelve al 'Pequeño

El TSJA inadmite la querella contra el juez que archivó la causa del perito del caso Marta del Castillo

El TSJA inadmite la querella

Una prostituta acusa a un hombre de violarla en Calvià (Mallorca): "Tenía miedo de que me hiciera algo"

Una prostituta acusa a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón anuncia una “reflexión más

Mazón anuncia una “reflexión más profunda” tras ser insultado y abucheado por los familiares de las víctimas en el funeral de la DANA

Dos nuevos pederastas de la ‘Operación Peluche’ detenidos en Madrid: se suman a la lista de 35 acusados de delitos sexuales contra menores

Así es el curioso taller portátil que tendrá el Ejército de Tierra: Defensa compra el sistema danés de reparación móvil de la OTAN

60 autocaravanas se instalan ilegalmente en un campo de rugby: el juez les permite quedarse

Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo | “Mi Gobierno, junto al de Rodríguez Zapatero, es el más limpio”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Amancio Ortega amplía su fortuna construyendo un nuevo imperio dedicado a la actividad portuaria

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Eli Defferary, gestora financiera, sobre no poder pagar la hipoteca: “Los bancos no quieren que sepas esto, pero existen soluciones”

DEPORTES

Un campeón de F1 anuncia

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

El exjugador de la NBA y del Real Madrid denunció a través redes sociales que temía por su vida y ahora es detenido por agredir a su novia

Van der Sande habla de la cara oculta del mundo del ciclismo: “Hubo un tiempo en el que empecé a rechazar comidas familiares porque tenía que pesar lo que comía”

Quién es Vinicius, el ciclista brasileño al que confunden con el delantero del Real Madrid y que acaba de ser sancionado por saltarse los controles antidopaje